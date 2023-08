Shakur Stevenson asegura que Terence Crawford podría vencer a Canelo Álvarez: “Me gustaría verlo”

Shakur Stevenson, monarca mundial de dos divisiones, aseguró que Terence Crawford podría derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un hipotético enfrentamiento entre los campeones indiscutidos de 147 y 168 libras, respectivamente.

En una entrevista con IFL TV, Stevenson expresó que sería muy difícil para Canelo Álvarez poder conectar sus poderosos golpes porque Crawford es un zurdo con buen movimiento y boxeo nítido, por lo que el posible duelo no se definiría por el tamaño sino por las habilidades.

“Sería difícil para Canelo derribar a Crawford y lanzar sus poderosos ganchos. Realmente creo que Crawford podría vencer a Canelo. Creo que Crawford podría derrotar a Canelo. Me gustaría verlo solo porque no creo que el tamaño gane las peleas, las habilidades sí”, dijo.

Terence Crawford se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Siendo zurdo con buen movimiento y boxeo nítido, sería duro para Canelo. Será difícil que con esa guardia alta (Canelo) quiera pasarle por encima y meterle fuerza a esos ganchos grandes como lo ha estado haciendo”, añadió.

A pesar de que un duelo entre Terence Crawford y Canelo Álvarez sería muy atractivo, el estadounidense indicó que no le interesa pelear con el mexicano por el factor tamaño y porque no es el tipo de desafío que está buscando en estos momentos como la posible pelea con Jermell Charlo en 154 libras.

“No, para nada. (…) Canelo está dos divisiones, tres, o incluso cuatro divisiones por encima de mí, porque ya no sabes en qué peso está peleando. Pero realmente, Canelo no me interesa por el factor del tamaño. Canelo peleando en su peso no representa el tipo de correcto de desafío que estoy buscando”, declaró a TMZ Sports.

Cabe destacar que Crawford tendría que subir tres divisiones (21 libras) para enfrentar a Canelo Álvarez, situación que podría ponerlo en desventaja ante el mexicano porque podría volverse lento. Además, la edad también es algo que no lo favorecería, ya que está próximo a cumplir 36 años y su retiro pudiera estar cerca.

Canelo Álvarez defendió el pasado mes de mayo su campeonato indiscutido ante John Ryder en México. Foto: Héctor Vivas/Getty Images.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

En cambio, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra y aumentó su registro a 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Jermell Charlo asegura que sorprenderá a Canelo Álvarez con su poder y velocidad: “Soy más golpeador”

· Jermell Charlo perderá su estatus de indiscutido después que suene la campana en pelea con Canelo Álvarez

· Jermell Charlo habló por primera vez sobre su pelea con Canelo Álvarez: “He estado preparándome para esto”