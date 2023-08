Alejandro Fernández confesó que condiciona a sus hijos para prestarles su ropa | VIDEO

Alejandro Fernández destapó algunos de los secretos que tiene respecto a la convivencia con sus hijos, y aunque en redes sociales se aprecia que la relación es muy buena, “El Potrillo” dejó al descubierto que es mejor de lo que parece, pues hasta se prestan ropa y él no tiene problema en dejar que se la lleven, pero solo con una condición.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alejandro Fernández se sinceró sobre lo que le pide a sus hijos antes de que tomen algo de su costoso armario, pues se sabe que el cantante tiene buen gusto para vestir y que opta por prendas de ropa de marcas de alta costura, muy exclusivas y con un alto valor monetario.

El intérprete de temas como “Me dediqué a perderte”, “Mi querido viejo”, “Como quien pierde una estrella” y “Hoy tengo ganas de ti” comentó que prefiere dar esa indicación a sus hijos, para después no pensar que perdió o que alguien le robó la ropa, ya que tiene muy buena memoria sobre todo lo que compra.

“Yo también les decía ‘oye está el closet abierto’ a Emiliano y Alex ‘lo que quieran agarrar, nada más avísenme’ porque después me vuelvo loco buscando la ropa, porque tengo una memoria impresionante, aunque crean que alguna chamarra que me compré hace 15 años o 20 años que todavía las uso, que se me haya olvidado que la tengo, por eso les digo que agarren lo que quieran, pero que me avisen”, describe Alejandro Fernández.

Hay que recordar que además de Emiliano y Alex, “El Potrillo también tiene otras hijas; Camilia, América y Valentina, todos heredaron el talento vocal de su famosa familia, pero solo son dos (Alex y Camila) los que se dedican profesionalmente a la música y siguieron los pasos de su padre y abuelo.

El charro recientemente se presentó en la Plaza de Toros México, tal y como lo hizo su padre en 1984 y lo que llamó la atención de los espectadores y usuarios en Internet es que el cantante utilizó un traje en color amarillo al igual que lo hizo Vicente durante su evento, acto que los fanáticos catalogaron como el mejor de los homenajes.

Alejandro Fernández logró reunir a más de 50 mil personas en dicho recinto, cifra con la que estuvo muy contento y agradecido, pues la Plaza de Toros México es un lugar que lo llena de recuerdos y nostalgia, ya que ahí Vicente Fernández fue muy apreciado y aplaudido durante su carrera musical.

Alejandro Fernández presume en Instagram su nueva “locura” ¡Uñas postizas!

Alejandro Fernández se encuentra de gira por España y desde allá roba la atención de sus fanáticos, y no precisamente por su manera de cantar o por el show que muestra en sus presentaciones. Se trata de sus uñas largas, las cuales han causo furor entre sus seguidores y de inmediato hasta le solicitaron el contacto de su manicurista.

El Potrillo realiza conciertos en el Viejo Continente y, a juzgar por las imágenes que comparte en su perfil de Instagram, también aprovecha para grabar algunas de sus producciones porque aparece en un estudio y compartiendo comida con los integrantes de su equipo.

Precisamente en esas imágenes es donde llegaron los comentarios por dos temas fundamentales: El contenido de su próximo disco y las largas uñas postizas que presume.

“Esa manicura es lo más, pásame el teléfono de tu manicurista”, se puede leer entre los comentarios que le realizaron a Alejandro.

“Si así están las garras ya me imagino los rolones”, comentó otro de sus seguidores. “Se puede ser más travieso que tú, anda ¿dime que haces con tus dedos y los percebes, después de comértelos? Desde luego eres único, tú y tus cosas potrillo de mi vida…”, fue otro comentario, un tanto más atrevido.

