El Chapo Guzmán está preso bajo las normativas SAM, creadas para prisioneros por terrorismo

Luego de darse a conocer una carta escrita por Joaquín “El Chapo” Guzmán y dirigida al juez Brian Cogan, en la que acusó que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades de la prisión, La abogada Mariel Colón, quien formó parte de la defensa del narcotraficante sinaloense, detalló las condiciones en las que su cliente permanece recluido.

En entrevista con el periodista Alejandro Domínguez para Milenio TV, aseguró que las condiciones en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa vive en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, son equivalentes a la de los presos que son juzgados por terrorismo.

Y es que, según explicó Colón, Guzmán Loera se encuentra bajo las normativas SAM (Special Administration Mesure) que fueron creadas después del atentado contra las torres gemelas.

“Ellos alegaban que se había escapado de dos cárceles en México y se corría el riesgo de que se volviera a escapar de una prisión americana; esa fue una de las muchas justificaciones para que se le impusieran estas reglas”, agregó la abogada.

De esta manera, las autoridades de la prisión de alta seguridad justifican su conducta bajo estas medidas estrictas, que no le son impuestas a todos los presos.

Cabe recordar que, en la misiva que el Chapo envió al juez que encabezó el juicio en su contra por narcotráfico, pidió que le permitieran a su abogada llevarle documentos en español a la cárcel en la que se encuentra, pues todos los documentos que se le entregan están escritos en inglés.

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, denunció.

Asimismo, acusó a las autoridades de la prisión de no dejarle ver a sus hijas, interferir con su correspondencia y privarlo de contacto con su equipo legal.

Al respecto, la abogada explicó que las reglas de la prisión reducen sus visitas a sus hijas menores de edad y a su equipo legal, y muchas veces no es posible contactarse con el capo debido a que las autoridades no tienen días disponibles para concretar estas visitas.

