El Partido Republicano citará a la familia Biden para explicar sus presuntos tratos comerciales en el extranjero

Después de analizar lo que califica como presuntos tratos comerciales de los miembros de la familia del presidente Biden en el extranjero, James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, dio a conocer que comenzará a citar a distintos miembros de la familia presidencial incluido a Joe Biden, esto con el objetivo de que expliquen algunas de las presuntas inconsistencias que ha detectado.

“Esto siempre terminará con los Biden frente al comité. Vamos a citar a la familia. Sabemos que esto va a terminar en la corte cuando citamos a los Biden. Así que estamos armando un caso, y creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos mostrado los registros bancarios“, señaló en una entrevista con Fox Business.

El político de Tennessee aclaró que aun cuando pudo haber citado al presidente y a su hijo para que rindieran testimonio frente al Comité descartó hacerlo para tener pruebas más contundentes de sus operaciones financieras.

“Si hubiera citado a Joe y Hunter Biden el primer día que me convertí en presidente del comité, se habría atado a la corte y el juez finalmente lo habría desestimado. Hemos elaborado un caso que creo que se defendería en cualquier tribunal de justicia de Estados Unidos”, expresó.

Desde la Casa Blanca han expresado que no existe ningún tipo de evidencia que muestra la culpabilidad de Joe Biden. (Samuel Corum / Getty Images)

Recientemente, el Comité publicó otro documento donde describe millones de dólares en fondos extranjeros presuntamente pagados a Hunter Biden y a sus antiguos asociados durante el periodo en que su padre fungía como vicepresidente.

En este sentido, Ian Sams, portavoz de supervisión e investigaciones de la Casa Blanca, emitió un comunicado donde desestima tal información, pues sostiene que no existe ninguna prueba que inculpe al jefe de Gobierno.

“Los republicanos de la Cámara no pueden probar que el presidente Biden haya hecho algo malo, pero están demostrando todos los días que no tienen una visión ni una agenda para ayudar realmente al pueblo estadounidense. Para ellos, se trata de juegos partidistas y ataques políticos que se sirven a sí mismos y atraen la atención de los medios de derecha, no de asumir los grandes desafíos que enfrenta nuestro país”, indica la misiva.

Sigue leyendo: