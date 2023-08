Karol G da un giro en su carrera ¡Con botas y sombrero estrena éxito de Regional Mexicana! | VIDEO

Una vez más Karol G demostró su fanatismo de la música regional mexicana y en temas como “200 copas” ha tenido algunos tintes, así como sus colaboraciones con Grupo Firme, en esta ocasión “La Bichota” se alejó solo un poco de la música urbana, para interpretar de manera formal un tema de corte regional mexicano.

Con botas y sombrero, la cantante colombiana lanzó su nuevo tema titulado “Mi ex tenía razón”, en donde lanzó una conducente respuesta a las indirectas que su ex Anuel le hizo hace algunas semanas en donde pedía que regresaran, sin embargo, Karol G en realidad le deja saber a Feid, su nuevo amor lo bien que le hace estar con él.

En el video oficial el cual tiene una duración de dos minutos con 41 segundos, “La Bichota” hizo un homenaje a Selena pues la cantante utilizó una camiseta con la imagen de “La Reina del Tex-Mex”, además que el sonido de esta nueva canción es muy parecido a los temas de la fallecida cantante.

Además de Selena, Karol G hizo mención una de las telenovelas no solo más exitosas de su natal Colombia, sino que lo fue a nivel mundial, nos referimos a “Betty, la fea”, pues en una parte de su canción dice: “me sentía fea como Betty y ahora soy pretty”.

Además de estas dos claras referencias en la canción y video de Karol G, como lo mencionamos en un inicio, la cantante colombiana, lazó una dura respuesta a todas aquellas peticiones que le hacía su ex Anuel en redes sociales y conciertos en donde le pedía perdón y quería una nueva oportunidad con ella.

En frases como: “De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta de que fui yo la que coroné”, deja ver que ahora está mucho más feliz a lado de Feid a quien también dedica unas frases.

Y es que, cabe señalar que esta canción no está dedicada para Anuel sino para su actual novio, aunque si bien, no han salido a formalizar su relación, ya van varias ocasiones en las que se les ve tomados de la mano.

A Feid van dedicadas frases como: “Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices ‘mi amor’”.

Así fue la inesperada participación de Karol G en la película “Barbie”

El live action de Barbie está provocando que el planeta entero se vuelque y se emocionen con esta entrega protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Por eso las estrellas más virales del momento no se podían perder este proyecto, como fue el caso de la colombiana Karol G.

Quien esta vez sorprendió a sus fans y a los de la muñeca más famosa de la historia, al dar a conocer que tendría una participación en esta famosa cinta.

Sí, así como lo leen, la cantante de “200 copas”, usó sus redes sociales para publicar la forma en la que incursionó en el séptimo arte y que muchos no se percataron de ello.

Resulta que Karol G una vez más demostró que su talento no deja de cruzar fronteras, pues su música se ha convertido en la predilecta de muchos.

Por ello una de sus canciones forma parte del soundtrack de la nueva película “Barbie”. Fue a través de las redes sociales oficiales de la cinta, que se dio a conocer que la sudamericana tiene una participación especial con una de estas melodías.

En el video que publicó tanto la cinta como la propia Karol G, se le ve a la colombiana vistiendo los mejores looks al puro estilo de Barbie.

El nombre de la canción es “Watati”, y es uno de los videos oficiales de la película que espera recaude millones de dólares y rompa récord alrededor del mundo.

