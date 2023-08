Reacciones de la derrota colombiana: la goleadora Catalina Usme aseguró que el objetivo de Colombia era ganar el Mundial

La atacante colombiana Catalina Usme aseguró este sábado que a pesar de caer 2-1 en cuartos de final del Mundial con Inglaterra, el objetivo del equipo -que es ser campeonas del mundo- no cambia y dijo que su país volverá a intentar cumplirlo en cuatro años.

“El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo. En esta ocasión no se dio, pero el objetivo no cambia en absoluto. Este es un grupo maravilloso que tiene que volver a representar de la mejor manera al país, me voy feliz con lo que pudimos construir“, afirmó a periodistas la jugadora de 33 años tras el partido.

Usme, máxima goleadora histórica de Colombia con 52 tantos, manifestó que para las más veteranas es difícil salir eliminadas del Mundial en un duelo en el que tuvieron “oportunidad de revertir”.

“Creo que nos hacen dos goles que no nos habían hecho en todo el Mundial porque veníamos siendo muy sólidas, pero bueno ese es el fútbol“, dijo la artillera del América de Cali y añadió: “Hay que volver a levantarnos, mañana volver a sonreír y volver a disfrutar“.

La atacante espera que este no sea su último Mundial, aunque es consciente de que todo dependerá de cómo llegue a la cita de 2027, en la que tendrá 37 años.

“Quisiera pensar que aún me queda otro mundial pero esto es fútbol, esto es un deporte competitivo, y siempre debe estar la que mejor esté“, manifestó.

¡𝐔𝐍 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐄𝐎 𝐈𝐍𝐎𝐋𝐕𝐈𝐃𝐀𝐁𝐋𝐄!



Felicitamos a nuestras 23 jugadoras y Cuerpo Técnico por una Copa Mundial Femenina de la FIFA 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗰𝗮



¡𝙂𝙧𝙖𝙘𝙞𝙖𝙨 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙥𝙤𝙧 𝙖𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣̃𝙖𝙧𝙣𝙤𝙨 𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙧 𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙨𝙪𝙚𝙣̃𝙤!… pic.twitter.com/D6cSh45s3X — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 12, 2023

Finalmente, aseguró que Colombia debe cambiar su mentalidad y pensar en grande, como lo hizo este equipo que, a pesar de no llegar como favorito, estuvo cerca de clasificarse a semifinales.

“Tenemos que cambiar la mentalidad, no podemos ser pobres a la hora de soñar en grande, no podemos ser mediocres a la hora de prepararnos“, concluyó.

