Caleb White, promesa del baloncesto, falleció en trágico incidente durante entrenamiento

En medio de una práctica en Pinson Valley High School el pasado viernes y con tan solo 17 años; falleció la joven promesa del baloncesto, Caleb White, luego de desplomarse en medio del entrenamiento por un presunto ataque cardíaco.



La noticia fue confirmada por su abuelo George Varnadoe Jr. a través de Facebook. De acuerdo con el relato, White se encontraba haciendo ejercicios cuando de pronto desfalleció y cayó al suelo. Tras esto, intentó ser reanimado, pero la maniobra no tuvo éxito. “Hace 24 horas, mi nieto, Caleb White, se derrumbó en la cancha de basquetbol, sufrió un paro cardiaco y todos los intentos por reanimarlo fallaron”, se lee en el escrito de Varnadoe Jr.

En su comunicado, el abuelo del joven explicó que lo sufrido por su nieto fue un episodio similar al experimentado por Bronny James, hijo de LeBron James, hace unas semanas, cuando también se desplomó por un ataque cardíaco en medio de un entrenamiento de la Universidad del Sur de California.

“Esto fue similar a la enfermedad que experimentó el hijo de LeBron James mientras hacía ejercicio. Nuestra familia está abrumada por la gran cantidad de apoyo, pero aún incrédula”, añadió.

Luego de colapsar y recibir atención médica en la escuela, White fue trasladado a un hospital en Alabama, donde fue declarado muerto. A pesar de que su abuelo aseguró que se trata de una parada cardíaca, todavía no se conoce, según reportes, la causa oficial del deceso.

A sus 17 años, Caleb White era considerado como el mejor segundo prospecto del estado de Alabama. Según datos de ESPN, promedió 20.9 puntos, 3.8 rebotes y 3.1 asistencias por partido la temporada pasada.

En palabras de Varnadoe Jr., también fue “un estudiante de honor, muy respetuoso, de alto intelecto, excelente modelo a seguir, fenomenal jugador de baloncesto, clasificado en el puesto 25 entre los mejores armadores de su clase en la nación y el número dos en el estado de Alabama”.

Se trata de la segunda promesa en menos de un mes en sufrir un incidente de este tipo, pues el pasado 24 de julio Bronny James pudo sobrevivir a una parada cardíaca. No obstante, hace poco más de un año, Vincent Iwuchukwu, compañero del hijo de LeBron, también cayó desplomado por un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba con los USC Trojans.

No suele ser común este tipo de afecciones en deportistas tan jóvenes, pero según el reconocido cardiólogo, cirujano e investigador, Von Schwarz, no son situaciones aisladas. “En la mayoría de los casos estas son condiciones congénitas y hay distintas formas de condiciones congénitas”, puntualizó en entrevista exclusiva para La Opinión.

