Familia de Vanesa Guillén espera conocer sentencia contra Cecily Aguilar; es la única persona arrestada por la muerte de la soldado

WACO – La familia de la soldado Vanessa Guillén se encuentra a la espera en una corte de Waco, Texas para conocer la sentencia contra Cecily Aguilar, la única persona que ha sido arrestada por la muerte de Vanessa, ocurrida en la base militar de Fort Hood (Texas) el 22 de abril de 2020.

Aguilar recibirá la sentencia en una corte federal en la población de Waco, en el centro de Texas.

A las 3 p.m. de este lunes aún no se daba a conocer una decisión del juez.

Aguilar se declaró culpable en noviembre del año pasado de cuatro cargos relacionados con la ayuda para desmembrar el cadáver de Vanessa para luego enterrarlo en una zona aledaña al Río Leon.

Aguilar ayudó a su novio, el soldado especialista Aaron Robinson, a desmembrar el cadáver de Vanessa luego de que este le quitara la vida en la base militar, que ahora se conoce como Fort Cavazos.

El cuerpo de Vanessa fue brutalmente golpeado con un martillo hasta que le produjo la muerte.

Cecily Aguilar admitted to helping her boyfriend, Specialist Aaron Robinson, dismember and dispose of Guillen's body near the Leon River in 2020. She faces 30 years in prison and a $1 million fine. https://t.co/GkBYdpxKB8 — ABC13 Houston (@abc13houston) August 14, 2023

Robinson se autoinfligió un balazo cuando oficiales de la policía de Kileen (Texas) lo confrontaran un par de días después de que el cadáver de Guillén fuera encontrado cerca del mencionado río.

Según la investigación que se siguió en el caso de Vanessa, esta fue acosada sexualmente, situación que nunca fue reportada a sus superiores en la cadena de comando.

Aguilar se enfrenta a una pena máxima de 30 años en una cárcel federal y a una multa de hasta $1 millón. May justice be served today for the Vanessa Guillen Family.



Press Conference to follow sentencing for Cecily Aguilar.



What do you think her sentence should be?@FindVanessaG@Mguilen_ #IamVanessaGuillen #VanessaGuillen #JusticeForVanessaGuillen https://t.co/duqZcraoGN— LULAC (@LULAC) August 14, 2023

La audiencia prevista para este lunes se había aplazado en el mes de abril para permitir que un psiquiatra diera su testimonio en el caso a solicitud de la defensa de Aguilar.