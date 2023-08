Fans presionan a Sergio Ramos y le imploran que acepte la oferta de Club América

Luego de que se conociera sobre una presunta oferta por parte del Club América a Sergio Ramos, fans del conjunto azulcrema han ejercido presión a través de las redes sociales para que el defensor acepte la propuesta y concrete su llegada a la Liga MX.

El pasado domingo la cadena ESPN reveló que desde la institución presidida por Santiago Baños se había traslado una oferta formal al español. Horas después de este rumor que corrió como la espuma, el futbolista colgó en su perfil de TikTok un video entrenando en su finca de Sevilla.

En el audiovisual se ve a Ramos entrenar sin camisa con una cinta de tracción de la marca Battle4Run y de fondo musical un canción de la artista colombiana Karol G llamada “S91”.

La letra de la canción incluso podría ser interpretada como una respuesta indirecta a las pretensiones de los mexicanos. “Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No se vende ni se presta”, reza el fragmento utilizado en el video, que alcanzó 5.4 millones de reproducciones y más de 400,000 likes.

La publicación dio pie a un alud de comentarios e interacciones en los que la gran parte de los hinchas imploraban su llegada al conjunto azulcrema. “Ven al América”; “El América te necesita”; “Vente al América”; “El América te quiere y nosotros más”; “Preparándose para llegar al más grande México”, fueron algunas opiniones de los internautas.

Hace 24 horas los reportes indicaban que el español esperaba un sueldo superior a los $8 millones de dólares, pero este lunes se conoció extraoficialmente que Ramos, acostumbrado a ganar más de $12 millones de dólares al año y llegando a ser el defensor mejor pagado del mundo, habría declinado el ofrecimiento.

A sus 37 años y tras más de una década en el Real Madrid, donde lo ganó todo, el ‘Camero’ es agente libre luego de no haber cerrado un acuerdo de renovación con el PSG después de dos años de estadía.

La oferta de las Águilas se da poco después de que el defensor Sebastián Cáceres cayera lesionado por una fractura en la nariz durante la disputa de la Leagues Cup en Estados Unidos. Esto obligó a que fuese intervenido quirúrgicamente, debilitando las opciones en defensa de los dirigidos por André Jardine, que cuenta con Israel Jiménez, Néstor Araujo, Emilio Lara y Ramón Juárez.

Al parecer, el zaguero estaría estudiando ofertas desde Arabia Saudita y la MLS. Hace unas semanas sonó con fuerza para recalar en el Inter Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets y compañía. Aunque, tras la lesión del defensa brasileño del Real Madrid, Éder Militao, en España ya están asociando su nombre a una segunda etapa en el club blanco.

