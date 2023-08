Organizan taller de ciudadanía para empoderar a la comunidad en South Gate

Con mucho entusiasmo de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos, decenas de personas se reunieron en el taller informativo organizado por el asambleísta del distrito 62 Anthony Rendon y el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO).

Claudia Botero, secretaria de prensa para el distrito 62, dijo que es muy importante organizar talleres de ciudadanía para que los inmigrantes gocen de más beneficios, que incluso, amplían sus oportunidades de trabajo.

“Sabemos que solamente en el condado de Los Ángeles hay más de 700 mil personas que son residentes permanentes de este país, que pueden convertirse en ciudadanos estadounidense”, expresó Botero. “Queremos que todas las personas participen en el proceso porque sabemos que cuando un residente se convierte en ciudadano estadounidense tiene más oportunidades”.

Agregó que los inmigrantes llegaron a este país para salir adelante y el objetivo es ayudarles a continuar con el sueño americano.

Botero explicó que, en ocasiones, al aplicar para la ciudadanía, la gente teme no tener suficiente dinero, no saben qué pasos tomar, no tienen ayuda, o simplemente no saben a quién recurrir.

Desafortunadamente, agregó, existen casos cuando la gente cae en las trampas de timadores que prometen ayudarlos a obtener la ciudadanía, pero solo les sacan dinero, y al final no les ayudan.

Claudia Botero, vocera del asambleísta Anthony Rendón, explica los beneficios de hacerse ciudadano.

“Lo que nosotros queremos es informar y empoderar a nuestra comunidad. Entre más información tengamos sobre la ciudadanía, mejor va hacer el futuro para ellos”, comentó.

“Por eso lo hicimos con el Fondo Educativo NALEO, una organización que tienen muy buena reputación y que ha estado dentro de la comunidad durante años. Queremos que la gente salga de aquí con la información correcta, creo que eso es lo más importante”.

Al iniciar el evento, la gerente del programa de Compromiso Cívico del Fondo Educative NALEO, Yesenia Rodríguez, ofreció una presentación donde repasó todo lo que se requiere para aplicar al proceso de ciudadanía, desde cómo llenar la solicitud hasta qué se puede esperar de la entrevista y el examen.

Al igual que Botero, Rodríguez enfatizó los beneficios que puede traer la ciudadanía como el acceso a mejores trabajos y la habilidad de viajar y vivir fuera del país sin correr el riesgo de perder su naturalización.

“El beneficio más importante sería tener la capacidad de votar y participar completamente en el proceso electoral”, aseguró Rodríguez. “Sabemos que ya vienen las elecciones presidenciales el año que se aproxima y las personas pueden estar involucradas en ese proceso”.

Durante el taller, la gente también tuvo la oportunidad de registrarse para asistir al segundo taller programado para el sábado, 28 de octubre. Rodríguez explicó que el segundo taller se enfocará en ayudar a las personas a llenar la aplicación del proceso.

Además, habrá abogados voluntarios presentes, quienes estarán revisando las aplicaciones y asegurando que todo esté en orden. Si algún aplicante ha tenido un encuentro con la ley y ha estado en la cárcel o detenidos, los abogados podrían referirlos a otras organizaciones que puedan tomar su caso.

Al finalizar el taller, Misael Guevara,

quien llego a este país en 1981 y se hizo residente permanente durante la presidencia de Ronald Reagan, en 1986, dijo que siempre se había querido convertir en ciudadano, pero que su desidia no lo dejaba tomar el primer paso.

“Hoy más que nunca estoy decido a hacerme ciudadano estadounidense”, afirmo Guevara. “Ya me quiero retirar y quiero poder irme a mi país nativo, Guatemala, sin tener que regresar cada seis meses. Así puedo estar allá más tiempo”.

Además de tener la libertad de viajar y permanecer en otro país por largos períodos, Guevara indicó que lo que más le ilusiona de hacerse ciudadano estadounidense es participar en las elecciones.

“Lo que me motiva hacerme ciudadano es poder gozar de los beneficios que trae, como el votar”, expresa Guevara. “Quiero participar en el proceso electoral para elegir a quienes representan a nuestra ciudad”.

El taller se realizó el sábado, 12 de agosto, a las 10 a.m. en el auditorio municipal del parque South Gate con la intención de informar a la comunidad sobre el proceso de naturalización.

Más información

Por cualquier duda, la gente puede hablar al 888-839-8682. Los operadores también los podrán referir a otras organizaciones donde puedan recibir asistencia para diferentes asuntos, como renovar su residencia o para recibir ayuda sobre el programa de DACA.