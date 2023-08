Pelea Andy Ruiz vs. Deontay Wilder no se dará porque el californiano “quiere hacer películas”

La súper pelea de pesos pesados de Andy Ruiz vs. Deontay Wilder finalmente no ocurrirá y ambas partes ya lo dieron por muerta, luego de casi un año de conversaciones y negociaciones.

Malik Scott, entrenador de Deontay Wilder, reveló que el pugilista californiano (de orígenes mexicanos) tiene en mente otros proyectos más allá de la práctica de su deporte, como el cine.

“Andy Ruiz no quiere pelear contra Wilder, él y su padre tienen otros planes, como hacer películas y cosas así. Eso fue lo que me dijo su padre personalmente. No necesitan el dinero y quieren hacer películas”, reveló Scotti en entrevista para Fight Hub.

Pero el trainer de boxeadores también fue crítico por la posición que ocupa el ‘Destroyer’ en la categoría de peso pesado y todo el tiempo que les hizo perder en las conversaciones recientes:

“Tiene que quitarse del medio y dejar que otros peleadores que sí quieren pelear contra Deontay peleen contra él, porque es una gran oportunidad enfrentarse a Deontay”, dijo.