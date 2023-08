Alerta por Covid-19: urgen a latinos a vacuarse ante incremento de contagios y hospitalizaciones

Estados Unidos está registrando un incremento de contagios de Covid-19, pero también hospitalizaciones y muertes, según reportes de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

En la última semana, se registró un incremento del 14.3% de hospitalizaciones por contagios de coronavirus, además de un alza del 10 por ciento de muertes relacionadas Covid-19.

Por ello, UnidosUS, la organización latina de defensa y derechos civiles más grande del país, en asociación con CDC, urge a los hispanos o latinos a vacunarse.

A través del programa “Esperanza Hope for All” está enfocado a aumentar las inmunizaciones contra Covid-19 y forma parte del Mes Nacional de Concientización sobre la Inmunización .

“¿Y La Vacuna?”, dice la campaña, lanzando un reto a las personas que no se han inmunizado o no han tenido sus refuerzos correspondientes, incluso si no han solicitado la vacuna contra la influenza.

“Este enfoque específico se debe a que los latinos reciben vacunas y refuerzos a una tasa mucho menor, lo que obstaculiza los esfuerzos para ayudar a prevenir y combatir enfermedades”, explica la organización. “Los latinos tienen 1.8 veces más probabilidades de ser hospitalizados y 1.7 veces más probabilidades de morir por Covid-19”.

Sobre la influenza, UnidoUS reporta que los latinos han tenido “tasas consistentemente más altas de resultados graves”, por lo que también se sugiere acceder a la vacuna.

La campaña tiene un enfoque en los jóvenes, a fin de que obtengan la inmunización y eso ayude también a proteger a sus familias con la prevención de contagios.

Se trata de un esfuerzo por varias ciudades del país e incluye el respaldo de influencers para llegar a la población objetivo.

“Durante los primeros dos años del programa de UnidosUS Esperanza Hope for All, nuestros afiliados de UnidosUS financiados por los CDC administraron más de 578,000 vacunas contra el Covid-19 y 66,000 vacunas contra la influenza”, afirmó Rita Carreón, vicepresidenta de Salud de UnidosUS. “Esperamos reunir a jóvenes adultos latinos para mejorar la salud de su comunidad a través de su influencia y acciones al proporcionar información en el idioma y la cultura que es fácil de entender a través de una variedad de esfuerzos dirigidos y en asociación con nuestra comunidad”.

La campaña “¿Y La Vacuna?” contempla recorrrido móvil en comunidades, así como alianzas con creadores de contenido y difusión a través de redes sociales.

La organización UnidosUS creo en abril de 2020 el Fondo Esperanza/Hope para apoyar la respuesta y resiliencia entre sus socios comunitarios ante nuevas crisis.

“En 2021, la iniciativa se expandió como un programa de comunicaciones públicas y marketing totalmente integrado llamado Esperanza Hope for All”, se recordó. “UnidosUS sigue recaudando recursos para que los afiliados respondan a la pandemia, incluyendo su apoyo directo a las familias para obtener asistencia alimentaria y de vivienda”.

Covid-19 ha mutado y actualmente hay una nueva variante llamada Eris, la cual está aumentando los casos no solamente en EE.UU., sino en todo el mundo.

Cómo obtener la vacuna

Para encontrar sitios de vacunación contra el Covid-19:

– Visite www.vacunas.gov

-Llame al 1-800-232-0233

– Envíe un texto con su código postal al 438829