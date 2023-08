Canelo Álvarez descarta la posibilidad de enfrentar a Terence Crawford en peso intermedio

Luego de que Terence Crawford cambiara de opinión y dijera que podría enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un peso intermedio, el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano descartó por completo la posibilidad de que suceda la pelea y explicó la razón.

En una entrevista con The Daily Mail, Canelo Álvarez aseguró que, a pesar de que Crawford es un gran peleador, para él no es factible competir en las categorías inferiores a su peso actual de 168 libras y también porque nadie le daría crédito por eso.

“Es un gran peleador, merece estar entre los dos primeros… (pero) no puedo bajar más. Como él dijo cuando le preguntan por Gervonta Davis, a mí me pasa lo mismo. Todo el mundo va a decir: ‘Es demasiado pequeño’. Nadie me va a dar crédito por eso”, dijo el mexicano.

Terence Crawford es campeón indiscutido de peso welter y el mejor libra por libra. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó hace poco que estaría dispuesto a subir al ring con Canelo Álvarez en 160 libras o pactado de 158 libras, posibilidad que fue rechazada por el tapatío. Otra opción para que la pelea pueda suceder es que el estadounidense suba al peso supermediano (21 libras por encima de su categoría actual), pero estaría en desventaja ante el mexicano porque podría volverse lento y también sería superado en tamaño. Además, este no es el tipo de desafíos que busca Bud.

“Canelo peleando en su peso no representa el tipo de correcto de desafío que estoy buscando. Me han hecho esta pregunta muchas veces antes, y siempre he tenido la misma respuesta. Estoy firme en mi postura”, declaró Crawford en una entrevista con TMZ Sports.

A quien sí tiene en la mira Bud es a Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras y próximo rival de Canelo Álvarez el 30 de septiembre en Las Vegas, para retirarse por todo lo alto del boxeo. Esta pelea también es del agrado del gemelo de Jermall Charlo y podríamos verla muy pronto.

Jermell Charlo y Terence Crawford han mostrado interés en un enfrentamiento en 154 libras. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter al vencer a Errol Spence Jr. y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

