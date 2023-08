Científicos lograron crear la “partícula del demonio”: ¿qué es y por qué es un descubrimiento importante?

Setenta años después de que se predijera por primera vez, físicos especializados en materia condensada de la Universidad de Illinois que estudian un material exótico han descubierto un importante fenómeno cuántico: la partícula “demonio”, de la que se especulaba que desempeñaba un papel importante en el comportamiento de una serie de metales y aleaciones y en una amplia gama de fenómenos.

Este descubrimiento tiene el potencial de tener un impacto significativo en la física de materiales. Por ejemplo, el entendimiento de esta partícula podría arrojar luz sobre los superconductores a temperatura ambiente, un logro anhelado y considerado como uno de los “santos griales” en la física que permitiría la transmisión de electricidad con mínimas pérdidas.

En 1956, el renombrado físico David Pines propuso la existencia de una partícula singular, el “demonio” o “demonio de Pine”, resultado de la combinación de electrones en ciertas condiciones. Esta partícula, a diferencia de los electrones normales, carecería de masa, sería neutra y no interactuaría con la luz.

Pines argumentó que esta nueva entidad, un plasmón combinado –una ondulación de los electrones de un plasma que se comporta como una partícula, es decir, una cuasipartícula–, podría existir a temperatura ambiente debido a sus cualidades y a la mezcla única de energías que la conformarían.

La detección de algo tan insustancial como una partícula sin masa y neutra ha sido un desafío, pero recientes avances han cambiado esta perspectiva. Investigadores de la Universidad de Illinois publicaron un artículo en la revista Nature que revela cómo accidentalmente descubrieron el plasmón “demonio” en un material llamado rutenato de estroncio (Sr2RuO4).

“Este hallazgo fue completamente accidental”, comentó el físico Peter Abbamonte durante una presentación sobre el descubrimiento, según Science Alert. “En 2018, nos topamos con esta excitación y nos llevó tiempo descubrir su naturaleza, que resultó ser esta partícula”, añadió.

