“Messi está más tranquilo, más feliz”: Gerardo Martino habló de lo bien que se siente el campeón del mundo en el Inter Miami

A unas horas de la semifinal de la Leagues Cup entre Inter Miami y Philadelphia Union, el DT del cuadro de Florida, Gerardo Martino, habló sobre el ánimo de Lionel Messi, su principal estrella, y dijo que, desde su punto de vista, cuando consiguió ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina se quitó un peso de encima y ahora en Estados Unidos está jugando con una mayor tranquilidad, pero con la misma ambición.

En conferencia de prensa de cara al encuentro, el “Tata” elogió la actitud de Messi, quien ha marcado ocho goles en solo cinco partidos del torneo y trató de explicar su paso arrollador.

“Hay una parte (de su cambio) que yo no la vinculo tanto con el Mundial, no sé si es después de la Copa América, que tiene que ver con el liderazgo ya no sólo futbolístico que él tiene dentro del campo y que vimos en plenitud en la Copa del Mundo“, inició, resaltando el cambio que ha visto en el jugador, a quien también entrenó con el FC Barcelona y en la selección albiceleste.

“Hay un cambio que es fundamental y es poder sacarse la mochila de encima de lo que para él seguramente siempre fue un anhelo, una necesidad, ganar con la selección argentina“, acotó, refiriéndose al Mundial.

“Y ganó muchas cosas con Argentina. La Selección ha tenido una gran transformación después de la llegada del otro Lionel (el seleccionador Scaloni). Veo a Messi con las mismas ganas de competir y ganar, eso no lo tengo que explicar yo, pero le veo mucho más tranquilo, más feliz“, prosiguió.

De acuerdo con su perspectiva, además del logro de la Copa del Mundo, este cambio es un reflejo del nuevo modo de vida del astro y del entorno laboral que encontró en la MLS.

“Estados Unidos te permite seguir trabajando en el fútbol, pero en un marco de normalidad, normalidad que en otro lugar no se encuentra“, concluyó.

Messi celebra un gol con el Inter Miami. Foto: Getty Images.

Martino, Messi y el Inter Miami enfrentarán al Philadelphia Union en el Subaru Park este martes a las 6 p.m. ET / 3 p.m. PT. La transmisión podrás seguirla a través de Apple TV.

Sigue leyendo:

· “Ya denle la copa a Messi”: Aficionados expresan su inconformidad por el trato a equipos mexicanos en la Leagues Cup

· El Inter Miami goleó 4-0 al Charlotte FC y selló su boleto a las semifinales

· Messi podría jugar en Sudamérica: Anticipan la posible participación de la MLS en la Copa Libertadores