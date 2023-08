OpenAI ya no podrá utilizar el contenido del New York Times para entrenar a ChatGPT

El The New York Times ha anunciado recientemente una modificación radical en sus términos de servicio, que tendrá un impacto significativo en cómo OpenAI utiliza las publicaciones del periódico para entrenar a su modelo de lenguaje ChatGPT. Esta decisión surge en un contexto en el que la tecnología y la ética se entrelazan de manera cada vez más compleja.

Anteriormente, OpenAI había empleado extractos de artículos del New York Times para enriquecer la base de datos con la que se entrenaba ChatGPT. No obstante, en lo que parece ser una respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el uso de contenidos sin autorización, el New York Times ha modificado sus Términos de Servicio para prohibir explícitamente que OpenAI utilice cualquier componente de sus publicaciones, incluyendo textos, imágenes y metadatos, con fines de entrenamiento de IA.

Este cambio de política se vio exacerbado por el reciente lanzamiento de GPTBot, una herramienta desarrollada por OpenAI diseñada para rastrear y recopilar contenido de Internet que pueda ser utilizado para entrenar a ChatGPT. Aunque la intención detrás de GPTBot era acelerar y mejorar el proceso de entrenamiento, su introducción generó ciertas controversias en relación con los derechos de autor y la privacidad.

Esta nueva prohibición podría tener un impacto importante en el proceso de entrenamiento de ChatGPT, ya que se restringe el acceso a una fuente valiosa de datos en forma de contenido del New York Times. No obstante, aunque estos cambios pueden limitar la capacidad de OpenAI para incorporar directamente el contenido del periódico en el entrenamiento de su IA, no necesariamente impiden que los propios usuarios de ChatGPT utilicen el contenido del New York Times al interactuar con la IA.

Por ejemplo, los usuarios podrían introducir manualmente el contenido del New York Times al solicitar a ChatGPT que genere texto para ellos. A pesar de la prohibición en los Términos de Servicio, es concebible que los usuarios individuales puedan seguir utilizando información proveniente del New York Times en sus interacciones con la IA, siempre y cuando lo hagan de manera independiente.

En última instancia, este cambio en los Términos de Servicio del New York Times refleja el creciente debate en torno a la ética y los derechos de autor en el ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. A medida que la tecnología avanza y se vuelve más intrincada, es probable que surjan más desafíos de este tipo, que requerirán una cuidadosa consideración y un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos y la privacidad de los creadores de contenido.

