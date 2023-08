Se busca defensa: El presidente deportivo de América explicó por qué no pudieron fichar a Sergio Ramos y dijo que César Montes es otra opción

La noticia que generó más revuelo en el futbol mexicano durante los últimos días fue el rumor sobre el supuesto interés de América en fichar a Sergio Ramos, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y símbolo del Real Madrid de este siglo, pero nadie en el interior del equipo había confirmado los hechos, hasta ahora que el presidente deportivo de las Águilas reconoció que esto fue cierto y contó de primera mano lo que sucedió.

Aunque no especificó si fue algo casual o planeado, Baños reveló que se reunió con el representante de Sergio, que es su hermano, y mientras platicaba con él sobre cosas ajenas al fútbol salió al tema lo que quería ganar el zaguero español y consideró que nadie en el fútbol mexicano podría pagarlo.

“Tuve la fortuna de conocer a su hermano que es su representante, en una charla personal, salió el tema y, obviamente, los parámetros salariales de Sergio no tienen nada que ver con lo que se puede pagar aquí en México”, explicó en entrevista para TUDN.

De acuerdo con algunos medios deportivos, como ESPN y Fox Sports, el América habría puesto sobre la mesa una oferta de $8 millones de dólares anuales para el futbolista; sin embargo, esta habría sido rechazada, al querer obtener alrededor de $13 millones para aportar su talento en el equipo azulcrema, algo que de ninguna forma podría costear América, tomando en cuenta que el jugador mejor pagado de la Liga MX es Sergio Canales, que percibe, precisamente $8 millones de dólares, según Marca.

Como se puede leer en su declaración, sobre esta oferta no mencionó nada el directivo del club de Coapa, aunque entre sus palabras se entiende que dicha oferta nunca llegó o no fue en serio, debido a que, al enterarse de las pretensiones económicas del zaguero, que tampoco se confirmaron, Baños y el América dieron un paso al costado.

América busca repatriar a César Montes

Lo que es cierto es que América quiere reforzar su zona baja con un jugador férreo y experimentado, por lo que, al no poder contar con Sergio Ramos, buscarán en otra parte a un jugador con estas características, tal y como lo dijo el propio Baños.

“Necesitamos a alguien que tenga presencia, que sepamos que no le quedará grande el puesto en el América, que tengamos confianza en él, que tenga gran recorrido, buen juego aéreo. No estamos buscando traer a un joven y darle la oportunidad, que sea alguien con más recorrido y no le pese estar en América, que pueda dar resultados desde el primer partido”, acotó.

Y en las últimas horas se ha hablado de un jugador que reúne estas características y que podría sumarse al nido; sería César Montes, quien actualmente defiende la camiseta del Espanyol, por lo que el directivo también fue cuestionado sobre este interés, que es real, pero dijo que el fichaje parece difícil de concretar.

César Montes celebra un gol con el Espanyol. Foto: Getty images.

“(César Montes) es uno de los jugadores que es complicado el tema porque el Espanyol tampoco tiene prisa, queda este mes y particularmente no es fácil negociar con esa institución porque los dueños son chinos y no están mucho tiempo en Barcelona, pero el tiempo dirá”, concluyó, recordando que América tiene hasta el 1 de septiembre para concretar el ansiado fichaje, ya que ese es el día en que se cierra el mercado de verano en el fútbol mexicano.

