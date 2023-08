El Niño Prodigio hace una fuerte predicción sobre Shakira, Chara Chía y Piqué: “Vamos a conocer a otra amante”

Luego de una polémica separación, todo parece indicar que Shakira y Gerard Piqué finalmente avanzan en la dirección correcta, cada uno de la mano de personas importantes en su vida. Y aunque el ex futbolista se encuentra más enamorado que nunca de Clara Chía, El Niño Prodigio lanzó una fuerte predicción que incluiría una tercera en discordia. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

De acuerdo con el famoso astrólogo, el amor que el español se ha encargado de gritar a los cuatro vientos estaría muy lejos de ser real: “Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, detalló a People en Español.

Sin embargo, la bomba de su predicción fue la presunta tercera en discordia que se daría a conocer en un futuro. “Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo”, añadió.

“Clara Chía va a pasar mucho problema, muchas contrariedades pero ella sí se ve muy enamorada de él”, señaló el vidente. “Piqué tiene eso muy fuerte: que todas las mujeres son las que se enamoran de él”, sentenció.

Asimismo, El Niño Prodigio aseguró que dentro de los planes de la joven que se “robó el corazón” del deportista se encuentra la idea de convertirse en madre: “Ahora mismo ella se encuentra indecisa. Ella va a hacer todo lo posible por salir embarazada (…) Ella va a hacer todo lo posible por embarazare, dice el espíritu que ella puede ser que tenga que operarse por algo en la matriz. Tendrá que estar en un tratamiento”.

Cabe recalcar que el nombre de Shakira también salió a relucir dentro de la lectura y contrario a lo que se espera por el bien de sus hijos Sasha y Milán, los problemas entre la ex pareja continuarán: “Va a haber algo en que está involucrada la justicia. Él quiere hacer un cambio, incluso mudarse de un lugar a otro. Al pobre lo veo muy atado a la familia”; finalizó.

