Familia de joven desaparecido hace 6 años lo encontró en México gracias a las redes sociales

Durante seis años una madre en México vivió un infierno, uno que miles de familias en el país experimentan al tener a un ser querido desaparecido. Todo ese tiempo su amor la impulsó a no cejar en la búsqueda, pidió ayuda a colectivos, en las redes sociales y al final hubo un resultado positivo, pues lo encontró con vida. Una noticia con final feliz.

Ricardo Omar Serrano Cabrera, quien al día de hoy tiene 34 años, de oficio mecánico, salió de su domicilio en la Ciudad de México el 4 de agosto del 2017; se dirigió al municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora, con la intención de cruzar a Estados Unidos, según informa el diario El Universal.

Eso fue lo último que Marina Cabrera, su madre, supo de él, por lo que recurrió a colectivos de búsqueda para que le ayudaran a difundir sus fotografías y características físicas en redes sociales. En las publicaciones se leía que “podría estar en estado de indigencia” y pedía le avisaran si llegaban a saber algo de él.

Transcurrían los años, pero la madre no perdía la esperanza de volver a ver y abrazar a su amado hijo, pedía a los colectivos que no dejaran de compartir la información y, de vez en cuando, la refrescaban para que el caso no se perdiera en el cúmulo de fichas de búsqueda que circulan en México -país que supera los 100,000 desaparecidos-.

Hasta que un día el milagro llegó, un residente de San Luis Río Colorado reconoció a Ricardo Omar gracias a una publicación y, de inmediato, se puso en contacto con Marina para informarle que se encontraba en estado de indigencia en las cercanías del parque Yoreme.

De acuerdo con el portal Página Central, la Policía Municipal se trasladó al sitio señalado por el internauta y trasladó a Ricardo Omar a una casa hogar, a la espera de la llegada de sus padres, Don Jesús, de 62 años, y Marina, de 55 años, quienes viajaron desde la Ciudad de México para recogerlo.

“Dichosos los ojos de sus padres que lo han visto y abrazado de nuevo, gracias a Dios, conforme avance el caso les iré informando, compartan para que los que han publicado actualicen, y a todos no pierdan la fe y la esperanza para que sigamos buscando y compartiendo a sus familiares, no se rindan”, publicó el colectivo de búsqueda Paloma Elb Buscando Desaparecidos en sus redes sociales.

