Hallan un “niño vampiro” del siglo XVII encerrado con candado y enterrado boca abajo

Arqueólogos de Polonia han desenterrado inusuales restos óseos de un niño que data de hace 400 años, en las cercanías del pueblo de Pie?, en la región de Pomerania. El infante fue sepultado en posición invertida y presentaba un candado de hierro en forma triangular en uno de sus pies. Los investigadores interpretan estos elementos como indicios del temor medieval hacia la posibilidad de que los fallecidos regresaran como “vampiros”.

En este mismo sitio, el año pasado, los investigadores, entre ellos Dariusz Poli?ski, arqueólogo de la Universidad Nicolaus Copernicus, llevaron a cabo un hallazgo revolucionario al desenterrar el cuerpo de una mujer medieval “vampiro” que fue sepultada en el mismo estilo, como reportó DW anteriormente. Esta mujer, enterrada aproximadamente en la misma época, tenía una hoz colocada sobre su cuello y un candado similar en su pie.

