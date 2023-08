Alycia Baumgardner asegura que limpiará su nombre tras dar positivo a dos sustancias prohibidas en prueba antidopaje

Alycia Baumgardner, campeona indiscutida de peso superpluma, dio positivo a dos sustancias prohibidas tres días antes de vencer por decisión unánime a Christina Linardatou y retener sus títulos en Detroit. Tras conocerse la noticia, la estadounidense expresó públicamente que se asegurará limpiar su reputación.

De acuerdo con Boxing Scene, la muestra de orina recolectada el 12 de julio por evaluadores contratados a través de Drug Free Sport mostró un resultado analítico adverso por mesterolona y androsterona. El informe detalla que el laboratorio recibió la muestra para analizar el 21 de julio y el resultado se emitió el 10 de agosto.

Mediante un comunicado en redes sociales, la promotora Matchroom Boxing fue informada del resultado positivo el 12 de agosto, pero fue hasta este miércoles que dio conocer la noticia. A los cuatro organismos que rigen el deporte también se les comunicó el asunto tanto verbalmente como por escrito, pero solo el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se pronunció al respecto.

Alycia Baumgardner podría poner en riesgo su reinado indiscutible en peso supermediano. Foto: James Chance/Getty Images.

“El CMB ha recibido una notificación de un hallazgo adverso resultante de una prueba antidopaje realizada en una muestra recolectada del WBC y la indiscutible campeona mundial de peso superpluma Alycia Baumgardner. (…) En consecuencia, el CMB iniciará procedimientos de notificación, investigación y gestión de resultados para los combates del Campeonato Mundial del CMB de conformidad con las Reglas y Reglamentos del CMB”, expresó el organismo.

Alycia Baumgardner se pronuncia y asegura que limpiará su nombre

Alycia Baumgardner indicó que nunca ha tomado sustancias prohibidas porque es una atleta profesional responsable, por lo que se asegurará de limpiar su nombre y que su reputación quede completamente intacta.

“Para ser muy clara, sé que nunca he tomado, nunca tomaría y nunca tomaré esta o cualquier sustancia dopante. No solo porque lo considero poco ético, sino porque iría en contra de la manera en que me he entrenado durante toda mi carrera. Como atleta profesional, yo y solo yo soy responsable de lo que pongo en mi cuerpo, y mi cuerpo es un templo. También soy un orgulloso modelo a seguir para cualquier joven o niña que busque seguir mis pasos”, aseguró.

“Me tomo esas responsabilidades muy en serio, por eso sé que no puse y nunca pondría estas sustancias en mi cuerpo. (…) Así que no tengo intención de sentarme en silencio y dejar que esto ‘se desarrolle’. Planeo mantenerlos a todos actualizados en cada paso del camino mientras trabajo para asegurar que mi reputación como atleta limpio permanezca completamente intacto”, finalizó.

Alycia Baumgardner, de 29 años, es campeona indiscutida de peso superpluma y defendió por cuarta vez su reinado ante Christina Linardatou. La estadounidense tiene 15 victorias (7 nocauts) y una derrota.

