Clientes de Apple podrían recibir hasta $90 dólares tras una demanda colectiva: Conoce de qué se trata

Luego de que aproximadamente unos 3 millones de clientes propietarios de iPhone denunciaran que sus dispositivos se ralentizaron tras actualizaciones de software, ahora la compañía Apple deberá pagar entre $310 millones a $ 500 millones como parte de una indemnización.

Los pagos serán destinados a clientes con modelos de iPhone anteriores al 2018, los cuales presentaron sus reclamos en el 2020 por un problema que fue denominado “batterygate”. A través de un comunicado los abogados de los clientes de Apple señalaron que “finalmente podemos proporcionar pagos en efectivo inmediatos a los clientes de Apple afectados”, dijo.

Después de que un juez desestimó la apelación de Apple en la demanda colectiva, la compañía explicó que las razones de las actualizaciones era prolongar la vida útil de los dispositivos, los cuales en muchas oportunidades se requería un cambio de batería.

¿Cuánto recibirán los clientes afectados?

Según el abogado Mark C. Molumphy, los clientes afectados podrían recibir unos $65 dólares, pero agregó que “podría ser más alto, tanto como $85 a $90, dependiendo de la cantidad de reclamos presentados”, dijo no obstante otros cálculos sugieren que puede llegar a los $128 dólares.

Hasta los momentos no se tiene claro la fecha exacta en que los usuarios afectados reciban sus cheques de indemnización. Por lo general, el proceso de las demandas colectivas suelen tardar entre dos a tres años, en el caso de Batterygate se ha prolongado, por esa razón los involucrados no han recibido su dinero.

¿Quiénes son elegibles al pago?

De acuerdo con el comunicado, los usuarios que presentaron reclamos antes de la fecha límite del 6 de octubre de 2020 son elegibles al pago, así mismo los propietarios con los modelos: iPhone 6,6 Plus, 6S, 6S Plus y SE con iOS 10.2.1 y iPhone 7 y 7 Plus con iOS 11.2 antes del 21 de diciembre de 2017 también pueden entrar dentro de la indemnización.

