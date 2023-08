La fiscal general de Arizona está investigando a presuntos electores falsos vinculados a Trump en las elecciones de 2020

La oficina de la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, está llevando a cabo una investigación sobre un supuesto intento de utilizar falsos electores después de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado para alterar el resultado de las mismas y beneficiar al expresidente Donald Trump, según confirmó Mayes a medios locales. "Taking this very seriously, very solemnly": @AZAGMayes makes first public comments about her office's investigation of "fake elector" scheme after 2020 election. GA indictment sheds new light on how AZ's 11 phony Trump electors came together. pic.twitter.com/qwOmPklqwj — Brahm Resnik (@brahmresnik) August 17, 2023

Arizona es uno de los siete estados que Trump perdió en las elecciones de 2020, pero donde los aliados del expresidente supuestamente intentaron crear una lista fraudulenta de electores.

No se conoce cuánto tiempo ha estado en marcha la investigación, su estado y su alcance. Mayes, una demócrata, hizo sus primeros comentarios públicos sobre la investigación el miércoles.

“Nos estamos tomando esta investigación muy en serio, muy solemnemente”, dijo Mayes a los medios locales esta semana, y agregó que “lo haremos en nuestro cronograma como lo exige la justicia”.

El entonces presidente Donald Trump y sus aliados impugnaron acaloradamente la victoria de Biden en las elecciones de 2020 en Arizona, uno de los siete estados donde los electores “suplentes” firmaron documentos que afirmaban falsamente que Trump había ganado el estado.

The Washington Post informó por primera vez el jueves que una investigación sobre los llamados electores falsos en las elecciones de 2020 en Arizona por parte de la oficina de Mayes ahora está en pleno apogeo.

La investigación de Arizona se lleva a cabo cuando Trump y 18 de sus asociados enfrentan cargos de extorsión, fraude electoral y otros cargos en el condado de Fulton, Georgia, por un presunto esfuerzo por anular las elecciones presidenciales de 2020, incluido el esquema de elector suplente. La acusación formal alegó que algunos de los acusados solicitaron a los legisladores que designaran nuevos electores no solo en Georgia, sino también en estados como Arizona, Pennsylvania y Michigan.

El fiscal especial Jack Smith está investigando un esquema electoral más amplio para revertir el resultado de las elecciones de 2020 a favor de Trump que culminó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

El expresidente Donald Trump se ha declarado no culpable en ambos casos.

En Michigan, 16 presuntos electores falsos se han declarado no culpables mientras enfrentan cargos en un presunto complot para darle los votos electorales de ese estado a Trump en las elecciones de 2020.

