Paty Manterola revela cómo sorteó los “Secretos de las Indomables” ¡Uno de los grandes retos de su vida! | VIDEO

Exclusiva

Todo está listo para el estreno de “Secretos de las Indomables”, reality show lleno de personalidades del mundo del entretenimiento hispano, en donde una de sus figuras principales es la cantante y actriz Patricia Manterola, quien nos contó en Exclusiva para La Opinión, cómo fue compartir este proyecto con tantas estrellas ¡INDOMABLES!

“Nunca había hecho un reality, a mi me encantó que este proyecto es de muchísima calidad, y cuando compartes con mujeres tan fuertes, hay un abanico de emociones y situaciones en estas convivencia, que nos llevan a vivir todo tipo de momentos. Pero siempre con clase y calidad, a mi me llamó justamente mucho la atención eso, además de que con todas ya las conocía, y se verá que somos mujeres reales, en los que hemos vivido de todo, pero siempre respetando como es cada una. Yo en lo particular nunca he estado en escándalos, siempre he sido muy respetuosa, muy pocas veces he tenido la oportunidad de como soy” PATRICIA MANTEROLA

Uno de los temas que no dejó de ser recurrente en este reality show de Canela TV, fue el de Luis Miguel. Pues dicho por Alicia Machado “Es parte del Currículum de muchas” el haber estado con el “Sol de México”.

Situación que a pesar de conocer perfectamente al cantante de “Entrégate”, Pati Manterola trató de evitar hablar a toda costa, y ella reveló el motivo.

Pues cabe recordar, la protagonista de “Apuesta por un amor”, ha tratado de mantenerse fuera de las polémicas y los reflectores que muchas veces las acompañan.

“Cada persona hace lo que cree que es lo correcto, en mi caso trato de ser muy respetuosa detras o delante de una cámara. Eso no va a cambiar, sea un reality o lo que sea, y eso creo que es lo que está bien, no quiere decir que yo no he abierto mi corazón y hablara de ciertas situaciones cuando me las han preguntado, pero siempre con un respeto, hasta estos temas podrán verlos en la serie sobre cómo se hablaron en este reality” PATRICIA MANTEROLA

Otro de los temas que Paty nos contó fue cómo se dejó ver ante las cámaras, pues nunca ha sido una mujer de escándalos, y ha mantenido su vida privada hasta cierto punto.

“Yo soy una persona que acepto la vida y el presente con lo que me va entregando, yo les llamo en lugar de problema o conflicto, reto, que eso te empodera. Así que hablando de este reality yo lo tomo como reto, siempre traté de conciliar de arreglarlo. Eso no quiere decir que no tenga mis cinco minutos y me enoje también, pero siempre trato de ser respetuosa, y me entusiasmo que vean ese lado mío, pues hubo momentos en donde las emociones me ganaron” PATRICIA MANTEROLA

¿Cuando se estrena Secretos de las Indomables y Dónde se puede ver?

Este reality show que constará de 10 capítulos podrás disfrutarlos por Canela TV en streaming, la cual es totalmente gratis. Y estará disponible a partir del 17 de agosto para todos los usuarios, y se estrenará un nuevo capítulo cada jueves. Se podrá ver en todo Estados Unidos y Latinoamérica.

