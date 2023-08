Niurka estalla y esta vez se va con todo contra Yuri ¡Defiende a Ninel Conde! | VIDEO

A Niurka Marcos le encantan estar bajo el ojo del huracán y esta vez no es la excepción, pues una vez más agarró una víctima, y en esta ocasión fue Yuri.

Y es que no es novedad que siempre esté despotricando de alguien, pues ya se le volvió deporte hablar sin tapujos ni pelos en la lengua, es que la actriz cubana volvió a tomar la palabra para arremeter contra alguien del medio del espectáculo, tal como lo hizo en días recientes al afirmar que Galilea Montijo es santera o que Jorge Losa y Ferka son un par de personas arrogantes.

Por ello, Niurka tuvo un momento de extrema dicha cuando vio salir a su hijo Emilio Osorio de La Casa de los Famosos, no sin antes quejarse públicamente porque la producción del programa no le permitió a ella y sus otros hijos, entrar a ver al joven “Halcón”.

Cuando parecía que Niurka se calmaría un poco, la actriz volvió a la carga y ahora encontró en Yuri a la persona para señalar sus faltas y sacarle sus trapitos al sol con un mensaje que posiblemente no agrade a la cantante veracruzana, pues se metió con su intimidad.

Si Niurka Marcos aparece frente a la prensa y estos le preguntan sobre un tema, ella no se guarda nada y siempre está lista para expresar su pensar y sentir. Así sucedió al ser cuestionada sobre la paternidad de Luis Miguel y sobre lo que se opera o no Ninel Conde.

“Yo siempre he dicho que los hijos no tienen precio, pero eso no quiere decir que critique a las mamás que sí le cobran la pensión porque ese es un derecho que tienen”

NIURKA MARCOS