Romina Marcos defiende con garras a su hermano Emilio Osorio por supuesta brujería | VIDEO

Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, de nueva cuenta fue blanco de críticas después de que se le señalara de supuesta brujería contra Wendy Guevara mientras está en La Casa de los Famosos.

Ante esto la hermana de Emilio Osorio, la también actriz Romina Marcos, no dudó en sacar las garras y defenderlo asegurando que se ha intentado difamar al cantante cada que muestra tener una buena relación y amistad con otro integrante del polémico reality show.

El tema surgió de un video obtenido de la transmisión 24/7 del reality show, y que fue publicado en redes sociales, donde se observa la convivencia de ambos actores, Emilio Osorio y Wendy Guevara, mientras van preparando su cena con la mayor cotidianidad posible.

Y justo en ese ambiente es cuando sucede la polémica, que resultó así porque el video no es contundente sobre las acciones del hijo de Juan Osorio.

En la imagen, se observa como Emilio se acerca al platillo que están preparando, voltea hacia atrás para asegurarse de que nadie lo está viendo y baja la cabeza, lo que algunos usuarios de las redes sociales califican como el movimiento para escupir.

La imagen de inmediato desató opiniones divididas sobre si realmente ocurrió eso o fue la interpretación de los espectadores.

Algunos usuarios de las plataformas digitales lanzaron incluso acusaciones que señalan a Emilio Osorio de hacer la brujería con ese escupitajo.

A estas acusaciones, la participante de “MasterChef Celebrity” salió en defensa de su hermano y envió un contundente mensaje a quienes han pedido su salida del reality show.

Y de igual forma aseguró que su mamá es la única que practica la santería en su familia, con lo que dejó claro que lo ocurrido con su hermano es falso y que no ha intentado hacer nada contra Wendy Guevara.

“Mi hermano ni escupió en la comida de Wendy, ni quiso quemar a Wendy, ni está haciéndole brujería y tampoco le está haciendo bullying a Nicola, si ustedes creen que lo que le dice es bullying entonces en ese cuarto se han hecho bullying todos toda la temporada, no entiendo cómo no entienden que así se llevan ellos”

Señaló muy molesta Romina Marcos, quien asegura que sólo buscan hacerle mala fama a su hermano, pues a muchos les molesta que sea una buena persona.

La joven también exigió un alto a los comentarios negativos que recibe en redes sociales por las explosivas declaraciones de Niurka Marcos.