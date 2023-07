Karol Sevilla, novia de Emilio Osorio, se defiende de quienes la critican por trabajar en el circo | VIDEO

Hace algunas semanas Karol Sevilla se unió a un show de circo, aunque esta nueva oportunidad la tiene muy emocionada, ha recibido duras críticas por parte de sus detractores, sin embargo, la cantante no se ha quedado callada y contestó a todas las personas que la han juzgado debido a que se encuentra trabajando en este tipo de eventos. La novia de Emilio Osorio compartió en sus redes sociales un mensaje para aquellos que se expresan mal de ella por este tipo de trabajo.

Karol Sevilla se defiende de las burlas por trabajar en un circo

La cantante y actriz ahora es parte de la nueva temporada del espectáculo circense de la “Chola Chabuca”, el cual se encuentra dando una gira por Perú. A pesar de que este representa un reto profesional para la joven artista y que está muy contenta de ser parte del proyecto, ha recibido duras críticas y burlas, ya que algunas personas en redes sociales comentan que después de ser una estrella gracias a “Soy Luna” ahora está en un show como este.

La actriz, de 23 años, tomó sus cuentas oficiales para contestar a las críticas y aseguró que no tienen por qué rebajar el trabajo que se hace en este tipo de espectáculos. “He visto mucho ‘hate’ de personas preguntándome por qué estoy en el circo y rebajando el trabajo. Debo decirle a esas personas que aprendan a respetar el trabajo de los demás porque ninguno es menos, todo trabajo se respeta y es super valorado”, mencionó la cantante mexicana.

“Cada día admiro más a las personas que trabajan en el circo, no solamente trapecistas, no solamente talento, no solamente, cantantes, no solamente bailarines, sino también gente de atrás que se ‘chingan’ todos los días para que salga una función excelente. (…) Qué cosa más maravillosa me está pasando y que cosa más bella estoy viviendo en este momento en mi vida”, destacó Sevilla para mostrarse orgullosa de lo que está haciendo.

La cantante de “Desde hoy” no sólo ha recibido críticas por ser parte de un circo, también debido a que no ha mostrado su apoyo a Emilio Osorio, quien es su pareja sentimental desde hace algunos años y que se encuentra participando en La Casa de los Famosos México. Aunque el hijo de Niurka Marcos constantemente le manda mensajes de amor por medio de las cámaras que lo observan, la intérprete no ha querido expresar ningún comentario acerca de su pareja, provocando la molestia de los fans.

“Ni se acuerda de emi, prefiere poner otras cosas a apoyarlo..siendo q el ocupa sentir su apoyo” y “Si en verdad amas a Emilio deberías demostrar más tu apoyo, pobre todo estrezado allá adentro, creo que Emilio tendrá muchas cosas que pensar ahora que salga de la casa”, son algunos comentarios que se pueden leer en su contra, y hay otros en los que le expresan que no quieren al hijo de Juan Osorio: “Por qué le soportas tanto a ese wey del Emilio? Ósea ni te topa contigo Karol, ese wey es todo lo contrario a ti”, señaló.

