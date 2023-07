Niurka Marcos envía mensaje a Juan Vidal con un juguete íntimo en la mano en Twitter

Mientras sigue andando el reality show de Telemundo, La Casa de Los Famosos y Niurka Marcos está literalmente dando toda su energía en apoyar a su hijo Emilio Osorio, una publicación muy divertida ha llamado la atención de sus fans y detractores. A través de su cuenta de Twitter, la verdad es cubana envió un mensajito a su ex Juan Vidal. Niurka Marcos / Juan Vidal. Foto: Mezcalent.

“Juan Vidal mira quién te extraña”, escribió Niurka Marcos en la red social, al tiempo que se mostraba cariñosa con el juguete íntimo color azul. (Hacer aquí si quieres ver la publicación. Recordemos que la relación entre ambos artistas no terminó muy bien y que, tal como ella explicó, se había ilusionado mucho y hasta se habían entregado unas joyas simbolizando una propuesta de matrimonio.

Por supuesto, sus fans reaccionaron inmediatamente: “AJAJAJAJA TE AMOOOO MAMANIU ERES LO MEJOR DE LO MEJORRR”, “Me encantas Niurka, eres mi fantasía… Eres un sueño que me encantaría cumplir”, “La amo señora”, “Adoro que viva feliz tal como es, haciendo lo que quiere y sin preocuparse de la gente que crítica todo”.

Qué pasó con Juan Vidal y Niurka Marcos después de La Casa de los Famosos 2

La pareja se conoció en el reality show de Telemundo. Hicieron clic ahí y Niurka mostró en su momento un lado muy muy vulnerable, protector y romántico. A lo cual el actor dominicano Juan Vidal le correspondió. La primera en abandonar el reality de ellos dos fue la cubana.

Él salió al poco tiempo y después se reencontraron y demostraban todo el tiempo lo apasionado que era su romance. En el trayecto, Juan Vidal tuvo que viajar a República Dominicana por algunos compromisos laborales, algo con lo que Marcos, según explicó él en su momento, no estuvo contenta. Aun así el mismo actor dijo que le había pedido que lo acompañara, pero nunca Niurka finalmente no fue y la relación se acabó.

Por supuesto, ambos dieron entrevistas y hablaron al respecto en su momento. Niurka Marcos lo tildó de mentiroso, narcisista y hasta de borracho: “¿Qué esperas? ¿Qué vas a tener una mujer ahorita? Obviamente, esto está demasiado caliente, ninguna mujer se va a atrever a estar con un idiota como tú ¿Qué más te puedo decir?…”

Por su parte, Juan Vidal dijo que la también cantante y bailarina residenciada en México tiene un carácter muy fuerte: “A mí sí me afecta que ella salga decir eso… Porque yo la conozco… sé que es un impulso de su forma de ser… Eso de la brujería… Sí, es complicado y se siente uno. Se siente feo porque es como traicionar algo de… así no funcionara, íbamos a estar bien… Pero no entiendo, ahora es un odio que no entiendo…”.

Finalmente y como dijimos al inicio, las cosas no terminaron tal como esperaban. Este par jamás regresó, pero Niurka no deja de hacer gala de su buen humor para bromear sobre la situación. Esto mientras apoya a su hijo menor, fruto de su relación con el productor Juan Osorio. El joven actor y cantante está dando la batalla en La casa de Los Famosos México y se perfila como el posible ganador.

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio es uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’. Foto: Mezcalent.

