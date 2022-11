Niurka confiesa que quiso golpear a Juan Vidal, pero se quedó con las ganas: “Ahí hay un pendiente”

Niurka Marcos confesa que, aunque se quedó con las ganas de golpear a Juan Vidal, no le guarda rencor y prefiere dar por terminada esa etapa de su vida y no seguir hablando más de él.

La polémica relación que inició en ‘La Casa de los Famosos’ entre Niurka y Juan Vidal sigue dando de qué hablar, pues aunque ya tiene algunas semanas que decidieron continuar con su vida por separado la vedette cubana no ha dejado de ventilar detalles de lo que vivió y los motivos por los que terminaron.

Sin embargo, durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, la madre de Romina, Emilio y Kiko sorprendió al confesar que se quedó con ganas de golpear al originario de República Dominicana.

Fue en medio de la celebración de cumpleaños de Emilio Osorio en donde la ex Aventurera reiteró que no lloró por Juan Vidal tal como se aseguró hace unos días, pero con el sentido del humor que la caracteriza, aseguró que en realidad lo hizo porque quería “romperle su m#$%” y no se le dio la oportunidad.

Pero sin dudar ni un momento, le advirtió que en caso de tenerlo en frente estaría dispuesta a golpearlo, aunque eso sí, no le guarda rencor.

“Él sabe que no se me puede poner delante porque le rompo su je$%. Yo no guardo ningún rencor, pero no me gusta quedarme con ningún pendiente y ahí hay un pendiente, un pu#$ en la jet%. Me quedé con ganas, con eso es suficiente”, dijo.

Niurka también destacó que ningún hombre se ha atrevido a ponerle una mano encima, ya que también sabe pelear.

“Esa cosa los hombres no lo hacen conmigo porque yo doy duro, yo me peleo como macho”, explicó.

Antes de finalizar, “Mamá Niu”, como es llamada cariñosamente por sus fans, pidió a los reporteros ya no seguirle preguntando del actor dominicano.

“No voy a hacerles a ustedes ninguna grosería, estoy contestando porque ustedes tienen todo mi respecto, pero ya no vamos a hablar más de Juan Vidal, yo conté mi historia como yo lo dije; ahora vamos a hablar bien del que sigue y después hablaremos mal del que sigue”, sentenció ante la cámara de Eden Dorantes.

