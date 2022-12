Juan Vidal responde a los ataques de Niurka Marcos de llamarlo borracho

Juan Vidal y Niurka Marcos siguen en un lleva y trae desde que terminaron de su relación. Ambos han dado distintas declaraciones en las que ella lo ha llamado narcisista y él se ha defendido. Ahora el actor dominicano respondió a los últimos ataques de la vedette cubana después que esta lo llamara borracho y lo señalara de: “Ser mal santero”.

Además Niurka Marcos dijo que no ha tenido oportunidad de golpear a Juan y que prefiere pasar la página, pero que está segura que ahí hay un pendiente y, si se le da la oportunidad, pues le dará una madriza. Ante esto los compañeros de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, tuvieron en exclusiva a Juan Vidal y éste les contó qué piensa de estas actitudes de Niurka.

“Estoy en un momento que soy un desastre para una relación…. Como lo dije en ese momento, lo digo en este instante. Dije sí quiero intentarlo… De ahí a todo lo demás es otra historia. Esto ya no se hace…“, aseguró Juan Vidal sobre las declaraciones de Niurka Marcos.

“Lo que ella diga de mí no lo hace cierto. Yo sé quién soy… De dónde vengo… Hacia dónde voy … quién es mi familia… Nadie de lo que diga nadie me va a afectar… Ahora los ataques sí afectan porque tú dices por qué?…“, agregó el ex integrante de La Casa de Los Famosos.

“He tratado de no ver.. A mí sí me afecta que ella salga decir eso… Porque yo la conozco… sé que es un impulso de su forma de ser.. Eso de la brujería… Sí es complicado y se siente uno. Se siente feo porque es como traicionar algo de… así no funcionara, íbamos a estar bien… Pero no entiendo ahora es un odio que no entiendo...”, respondió Vidal ante las acusaciones de la ex de Juan Osorio.

“Lo que ella quiere de una relación y yo no quiero ese tipo de relación… Es una relación muy diferente y estamos en tiempos de vida muy diferentes…”, agregó el ex particpante del reality show de Telemundo. También aseguró que no está dispuesto hacer sus tesoros íntimos parte de la palestra pública como sus amigos, su religión y su familia.

“Duele mucho que salga a decir cosas así nomás porque quién eres tú para hablar de la intimidad de otro… Eso no se puede hacer y contra eso, yo no puedo…” finalizó Juan a sus amigos de Chisme No Like, Elisa y Javier, quienes increparon a Juan sobre la corta pero intensa relación que mantuvo con Niurka Marcos. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Por último dijo que perdona a Niurka y que espera que en algún momento se puedan sentar a hablar. En cuanto a su carrera dijo que está capitalizando parte de sus proyectos. Recordemos que Juan Vidal dijo hace poco que había montado una productora donde se harán películas latinas y series de tv.

Hasta el momento de cierre de esta nota, Niurka Marcos no había hecho comentarios respectos a estas últimas declaraciones de Vidal.

