¡Niurka Marcos y Juan Vidal se casan! El actor le propuso matrimonio

La vedette cubana Niurka Marcos y el actor dominicano Juan Vidal sentenciaron su amor en el reality de Telemundo, La Casa de Los Famosos 2. Ahí el romance agarró vuelo. Una vez expulsada la actriz y ya cuando él también se encontraba fuera, se pensó que ese amorío había llegado a su final pero todo lo contrario. Ahora Vidal le dio una pulsera de compromiso y planean una boda fuera de lo convencional. Es decir: ¡se can a casar!

Por fin y después de mucho tiempo a Niurka Marcos se le ve feliz y muy enamorada de el actor y modelo Juan Vidal. Mismo con el que Cynthia Klitbo tuvo un romance el cual terminó en muy malos términos: acusaciones por un dinero prestado y señalamientos de abusos verbales. Mientras esto sucedía Niurka y Juan avanzaban con su romance al punto que, desde el mismo que él salió de La Casa de Los Famosos 2 no dejaron de comerse a besos, abrazarse y ahora hasta se van a casar. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Juan Vidal está decidido a hacer de Niurka Marcos la mujer de mujer de su vida. De hecho, ella dijo hace poco que no tenían ni idea del por qué los llamaron: “Una pareja polémica”, porque apartando las diferencias que tuvieron con Klitbo, nada más ha sucedido entre ellos. Ahora, Vidal le entregó una pulsera de compromiso a Niurka que simboliza una unión mucho más formal: ¡Se casan! View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Esta pareja no pone reparo en disimular su amor y mucho menos sus ganas. Hace poco fue el propio Juan Vidal que dijo que así le daban los buenos días y publicó una foto de Niurka Marcos supuestamente después del mañanero. Estos tórtolos no temen mostrar su intimidad. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Los hijos de la vedette parecen también estar en buenos términos con el novio de Niurka. Romina Marcos ya se ha dejado de ver en algunos videos e inclusive se ha vuelto más inseparable de su madre y por ende de quien se convertirá muy pronto en su padrastro, aunque la joven no viva con ellos. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

