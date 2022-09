Niurka está tan enamorada de Juan Vidal que ya hasta se lo llevará a vivir con ella

La vedette cubana Niurka Marcos, de 54 años, no se anda con rodeos, al dar a conocer que muy pronto Juan Vidal, su novio, y ella se irán a vivir juntos.

La mamá de Emilio Osorio y de Romina Marcos habló sobre este tema en una entrevista que tuvo con varios medios de comunicación, donde brindó mayores detalles sobre la relación que iniciaron cuando ambos formaban parte de ‘La Casa de los Famosos 2’.

De acuerdo a la también actriz, muy pronto vivirán bajo el mismo techo y lo harán en la casa que ella posee en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán.

“Juan se viene conmigo. O sea que nos van a ver por ahí paseando en los restaurantes, en los cenotes, en las playas de Yucatán, disfrutando del sureste”, relató la caribeña.

La mudanza de la parejita aún no tiene fecha, pero algo hay seguro, se producirá una vez que lleguen a su fin los diversos viajes de trabajo que tienen en puerta.

“Después ya nos regresamos a Yucatán a vivir juntos”, apuntó Mami Niu, quien estará de viaje por Perú, por Monterrey, entre otros lugares, antes de asentarse por completo en su nuevo inicio con su galán.

¿Cómo es la casa que compartirán Juan Vidal y Niurka en Mérida?

Niurka se mudó a finales del 2020 a Mérida, una tierra que le recuerda a su natal Cuba, por lo que está como pez en el agua por allá.

Garaje

Su garaje, al que se accede por medio de una puerta eléctrica, no solo es utilizado por Niurka para parquear sus vehículos, sino que también lo emplea para algunas de sus plantas y flores.

Cocina

La cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de tono beige con plateado, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que es utilizada por la caribeña para preparar los más exquisitos platillos.

Antecomedor

Justo afuera de la cocina se encuentra el área de antecomedor. Está compuesta por una mesa cuadrada, por cuatro sillas de madera con asiento de tono hueso y por unos platos de cerámica.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa de mármol de diseño muy original y por nueve sillas de tono hueso.

La habitación es completada por un trinchador para su vajilla, por espejos, por un cuadro y por diversos artículos decorativos.

Bar

En la zona de bar Niurka tiene botellas de las más diversas etiquetas, una mesa para cuatro personas, un cuadro suyo como Dios la trajo al mundo, el cráneo de un animal y diversos espejos.

Sala

La sala cuenta con sofás de tono oscuro, con cojines y cortinas de tono vino, con diversos cuadros, así como con sus respectivas mesas de centro y laterales.

Recámaras

Sus dormitorios están dotados de camas grandes y de varios muebles en tono chocolate, como la cabecera, las mesas laterales, la cómoda, la mecedora, las cortinas, los ventiladores y hasta las puertas. Así lucen las habitaciones de la casa de Niurka en Mérida.

Gimnasio

La caribeña también nos ha presumido su gimnasio, en el que tiene todo tipo de aparatos de ejercicio, una pantalla de televisión empotrada a la pared, un espejo de cuerpo completo, así como diversas fotografías suyas luciendo su tonificada figura en bikini o en top.

Jardín

El jardín está conformado por una terraza, por extensas áreas verdes y por una piscina con su respectiva zona de spa.

