Niurka Marcos confiesa que ya vive con Juan Vidal y presume que se bañan juntitos

La cubana Niurka Marcos, de 54 años, está disfrutando al máximo de su noviazgo con el dominicano Juan Vidal, a quien conoció durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos 2’.

Aunque aún no hay planes de boda, la vedette caribeña dio a conocer, en entrevista con la revista TVyNovelas, que ya vive con el ex de Cynthia Klitbo, sin que hasta el momento tengan un hogar definido, pues él sigue manteniendo su casa en Ciudad de México y ella hace lo propio con su hogar de Mérida, en Yucatán.

En la actualidad ambos están en la capital mexicana, pero hace unas semanas los vimos derrochando miel en Yucatán, tal y como ella misma lo confesó.

“Si llamas vivir juntos a que fue a Mérida y se quedó en casa conmigo, dormimos en la misma cama, nos bañamos en el mismo baño juntitos y comimos en la misma mesa, y que ahora estoy en la Ciudad de México, duermo con él en su misma cama, nos bañamos en el mismo baño y comemos del mismo plato, entonces sí, vivimos juntos”, se sinceró Mami Niu durante la plática que tuvo con la citada publicación.

Pese a que ya llevaron su relación a otro nivel, la mamá de Emilio Osorio y de Romina Marcos quiere darle su espacio a Juan Vidal, por lo que no lo acompañara a ver a su hija, quien actualmente vive en la ciudad de Miami.

“Ahorita él tiene que terminar un proyecto y ambos queremos estas acompañándonos en esta etapa y cuando termine, que sea libre de viajar a Miami para que pueda abrazar a su familia. Yo me voy a Mérida a checar mi casita, mis perritos”, confesó la ex de Juan Osorio.

¿Cómo son las casas que comparten Niurka y Juan Vidal?

Casa de Juan Vidal

Juan Vidal nos ha mostrado su casa de Ciudad en México en contadas ocasiones y la mayoría de las veces ha sido en el área de chimenea.

Justo a un costado de su chimenea cuenta con una sala y con una televisión colocada sobre un mueble.

También nos ha llevado a conocer su comedor, un espacio que está conformado por una mesa con espacio para seis sillas de tono hueso.

Su recámara es otra de las habitaciones que ya nos presumió. Está conformada por una cama grande y por una cabecera de tono chocolate de diseño muy original.

Su dormitorio es completado por un espejo de cuerpo completo, por una televisión colocada sobre una cómoda y por un clóset.

Mientras que el baño de su habitación cuenta con un tocador, con un wc y con una ducha con cancel. @juanvidaloficial #primerbeso #fyp #tiktokmexico #republicadominicana #venezuela #comedy #juanvidal ♬ sonido original – Tik Toker

Casa de Niurka

Niurka se mudó a finales del 2020 a Mérida, una tierra que le recuerda a su natal Cuba, por lo que está como pez en el agua por allá.

Garaje

Su garaje, al que se accede por medio de una puerta eléctrica, no solo es utilizado por Niurka para parquear sus vehículos, sino que también lo emplea para algunas de sus plantas y flores.

Cocina

La cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de tono beige con plateado, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que es utilizada por la caribeña para preparar los más exquisitos platillos.

Antecomedor

Justo afuera de la cocina se encuentra el área de antecomedor. Está compuesta por una mesa cuadrada, por cuatro sillas de madera con asiento de tono hueso y por unos platos de cerámica.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa de mármol de diseño muy original y por nueve sillas de tono hueso.

La habitación es completada por un trinchador para su vajilla, por espejos, por un cuadro y por diversos artículos decorativos.

Bar

En la zona de bar Niurka tiene botellas de las más diversas etiquetas, una mesa para cuatro personas, un cuadro suyo como Dios la trajo al mundo, el cráneo de un animal y diversos espejos. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Sala

La sala cuenta con sofás de tono oscuro, con cojines y cortinas de tono vino, con diversos cuadros, así como con sus respectivas mesas de centro y laterales. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Recámaras

Sus dormitorios están dotados de camas grandes y de varios muebles en tono chocolate, como la cabecera, las mesas laterales, la cómoda, la mecedora, las cortinas, los ventiladores y hasta las puertas. Así lucen las habitaciones de la casa de Niurka en Mérida.

Gimnasio

La caribeña también nos ha presumido su gimnasio, en el que tiene todo tipo de aparatos de ejercicio, una pantalla de televisión empotrada a la pared, un espejo de cuerpo completo, así como diversas fotografías suyas luciendo su tonificada figura en bikini o en top.

Jardín

El jardín está conformado por una terraza, por extensas áreas verdes y por una piscina con su respectiva zona de spa. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

