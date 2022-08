“Compré mi casa de forma legal”, responde Rubén Cerda tras ser ‘defraudado’ por Sergio Sendel

La novela por los lotes y por las casas que Sergio Sendel se habría apropiado a la mala tras presumiblemente abusar de la confianza de la fallecida Bertha Martínez, madre de Sergio Reynoso y de Sylvia de Rugama, promete seguir dando mucho de qué hablar, pues hasta ahora no se ha aclarado qué pasará con esas propiedades ubicada en la zona montañosa del Ajusco, al sur de Ciudad de México.

Entre los afectados indirectos de Sendel está el también actor Rubén Cerda, quien en 2014 abrió la billetera para comprar la residencia que en el pasado perteneció a María Elena Saldaña, la famosa ‘Güereja’, sin imaginar que había sido vícima de un supuesto fraude, pues él hizo todo conforme a la ley.

“Esta casa la compró María Elena Saldaña y ella me la vende a mí, eso es lo que sucedió. Yo solo les puedo decir que obré de buena fe, compré esta casa, está pagada, está liquidada y toda la documentación está bajo resguardo de un notario”, comentó Rubén Cerda en una conversación emitida el viernes por el programa ‘Chisme No Like’.

En la misma plática negó, de forma categórica, que tenga contemplado demandar a Sergio Sendel, al asegurar que eso le corresponde a otros y no a él, pues él no hizo ningún trato con el villano de las telenovelas.

“Yo con el señor Sendel no tengo nada que ver. Si el señor Sendel lo hizo o no lo hizo, tampoco me consta, porque ya están diciendo que yo estoy demandando al señor Sergio Sendel y no es cierto”, continuó.

Antes de dar por terminada la entrevista, el famoso ‘Gordonio’ del programa de comedia ‘Cero en Conducta’ reiteró que él obró de buena fe y por ello defenderá la casa que compró para él y para su familia.

“Desde el 2014 vivo en esta casa. Esta es la casa de mi familia. He ostentado como propietario y dueño de esta casa desde entonces. Lo hice de forma pacífica y de buena voluntad, es lo único que les puedo decir”, concluyó Cerda.

A continuación te compartimos el video de la entrevista completa con Rubén Cerda. La puedes ver a partir del minuto 1:18:00.

Sigue leyendo:

Tras un año a la venta, Jeffree Star finalmente se deshizo de su mansión en Hidden Hills

Así son las casas donde vivirán los finalistas de ‘La Casa de los Famosos 2’ tras salir del show

Camila, hija del ‘Potrillo’, reacciona tras ver su mansión abandonada en Puerto Vallarta

Conoce la casa donde vivirá Daniella Navarro tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2′