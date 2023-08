Presidente de los Tuzos de Pachuca confiesa que ve las transmisiones de los juegos de Jennifer Hermoso en el Mundial: “Me duermo a las 5 a.m.”

La selección femenil de España ha provocado que muchos ojos alrededor del mundo volteen a verlas tras su logro de alcanzar la final de la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023 y Armando Martínez, el presidente de los Tuzos del Pachuca no es la excepción, ya que tiene razones de peso para ver las transmisiones de los juegos, a pesar de que en México se transmiten de madrugada.

Y es que Jenni, delantera de La Furia Roja, es una de las estrellas de la Liga MX Femenil y, en concreto, con las Tuzas de Pachuca, razón por la cual el mandatario del equipo tiene interés extra en ver los juegos de la selección de España.

“La verdad es que me trae ‘loco’ con los horarios este Mundial… Cuando juega ‘Jenni’, o me duermo a las 4 de la mañana, o me duermo a las 2 y media, o me duermo a las 5… ¡Un relajo!”, expresó el presidente del club azteca en entrevista para ESPN.

Vale recordar que España ha disputado 6 partidos en el torneo, tres de fase de grupos, los octavos de final, los cuartos, la semifinal y, el próximo domingo, la gran final contra Inglaterra.

Martínez no pudo evitar expresar lo orgulloso que se siente de su jugadora, quien es una de las goleadoras de Pachuca (junto con la mexicana Charlyn Corral) y que en el Mundial ya suma 3 tantos.

“Estoy muy orgulloso de que ‘Jenni’ sea ‘tuza’, pues donde la pongan, está destacando de una forma impresionante“, acotó.

Jennifer Hermoso durante un partido con las Tuzas de Pachuca. Foto: Imago 7.

El presidente del club azteca expresó que lo ha sorprendido el estilo de juego de todo el combinado nacional y dijo que, incluso, le recuerdan el tesón y el orden táctico con el que jugó la selección varonil cuando se coronó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

“Estoy muy contento y muy orgulloso de lo que ha hecho ‘Jenni’, y de lo que ha hecho en su equipo. La mera verdad, hace recordar a ese equipo campeón en Sudáfrica, el equipo varonil. Juegan muy similar, juegan muy parecido al Barcelona de Guardiola“, agregó.

Finalmente, y como era de esperarse, Martínez expresó su deseo que que Jennifer Hermoso y su equipo se coronen.

“Esperamos que España quede campeona”, concluyó.

La gran final del Mundial, instancia a la que La Furia Roja femenil llega por primera vez en su historia, será el sábado 19 de agosto a las 6 a.m. ET/ 3 a.m. PT.

Sigue leyendo:

· España hace historia y clasifica por primera vez en su historia a una final de Copa del Mundo Femenina

· “No puedo parar de llorar, lo soñamos muchas veces”: Jennifer Hermoso, la futbolista de la Liga MX que disputará la final del Mundial, compartió su sentir

· Mundial femenino: 5 cosas que debes saber del España vs. Inglaterra