Víctima de violencia doméstica recibe Visa U que le permite salir de las sombras

María Socorro Monteagudo, nacida hace 65 años en Guatemala, obtuvo alivio migratorio por el camino menos imaginado, una Visa U que le fue otorgada tras vivir un incidente de violencia doméstica en Los Ángeles.

“Cuando recibí mi visa U hace dos meses, fui a darle gracias a Dios”, dice María Socorro quien nació en El Milagro, Escuintla, Guatemala y vino a Estados Unidos en 1988.

La Visa U es entregada por el gobierno de Estados Unidos a las víctimas de crímenes serios que cooperan con las autoridades.

María Socorro dice que lo que la movió a salir de su natal Guatemala fue la pobreza.

“Estábamos solas mi mamá y yo. El gobierno nos había dado un terreno y estábamos a punto de perderlo porque no podíamos pagarlo. Nos habíamos atrasado con cuatro pagos”.

María Socorro Monteagudo muestra su permiso de trabajo. (Cortesía Paulina Herrera)

Agobiada por las limitaciones económicas, recuerda que su madre y ella se pusieron a hacer tamales para venderlos en las calles, tocando puertas. “Salíamos a vender con el balde de tamales calientes sobre la cabeza. A veces, nos iba muy mal, regresábamos con todos los tamales a la casa”.

Al ver que no hacían mucho progreso con la venta de tamales, se vio en la necesidad de emigrar al norte.

“Le dije a mi mamá: ‘este país no da para vivir, yo me voy a ir a Estados Unidos en nombre de Dios’. Mi esperanza era ganar dinero para pagar el terreno”.

El trayecto entre Guatemala y Estados Unidos fue complicado. “Tardé como un mes y medio en la venida. Nos quedamos como 8 días durmiendo debajo de un túnel”.

En Estados Unidos con apenas 20 años de edad, encontró trabajo como niñera a cambio de que la dejaran dormir en las casas. “Trabajé también muchos años en factorías, cortando telas, planchando, entregando ropa”, recuerda.

Así fue como con su trabajo en EE UU, no solo no logró que su madre no perdiera su terreno sino que le construyó su casita, y como ella dice, “he ayudado a mi gente en Guatemala”.

Cuando conoció en Los Ángeles a quien sería su esposo, un inmigrante cubano, dice que le cambió su mundo.

“Vi diferente la vida. Ya éramos dos los que nos ayudábamos”.

María Socorro dice que llevó una buena vida hasta que su esposo falleció en 2008, un año antes en 2007 murió su madre, y en 2006, su padre. “Yo me quedé sola y sin hijos”.

Revela que su esposo fue un buen hombre que nunca la maltrató. “Era hogareño y pensé que todos los hombres eran iguales”.

Sin embargo, su idea cambió cuando en 2010, quien era su pareja, la emprendió a golpes.

“La persona era borracha, vino y me golpeó. Cuando se marchó, como pude, llamé a la policía. Afortunadamente vinieron rápido; y lograron detenerlo cuando iba por la calle”.

María Socorro hizo su reporte policiaco y el agresor fue a parar a la cárcel.

Por esos años, la guatemalteca estaba tratando de encontrar un camino para salir del limbo migratorio.

“Mi esposo antes de fallecer había metido mis papeles para mi residencia. Y me la aprobaron, pero cuando se dieron cuenta que yo había mentido y dado un nombre falso una vez que crucé la frontera viniendo de Guatemala, me la cancelaron y ya no me la quisieron dar. En una carta, me dijeron que yo no era bienvenida”.

La guatemalteca reconoce que cometió un error. “Estaba joven y se me hizo fácil mentir”.

Al verse desprotegida, busco asesoría legal y fue con un abogada en Whittier.

“Ella me metió una petición por asilo político. Yo le dije que no. Yo no había venido aquí por estar huyendo o porque mi vida corriera peligro en Guatemala”, dice.

Pero la abogada le dijo que como su esposo ciudadano ya había muerto y no tenía hijos nacidos en EE UU, la única forma era el asilo.

“¿O has tenido algún problema?”, me cuestionó. Me acordé que había sufrido violencia doméstica. “Entonces me dijo que podíamos arreglar por esa vía”.

Sin embargo, María Socorro dice que ya no confiaba en su abogada porque la había entretenido como 10 años sin hacer nada, solo le cobraba sin ver resultados.

“Además me di cuenta que en realidad era un notario no abogada ”.

Supo entonces del abogado en migración Sergio Siderman, que fue quien finalmente le ayudó con el proceso de la Visa U.

“Estoy muy agradecida con el abogado porque fue muy sincero conmigo, y también con Dios por ayudarme a obtener un estatus migratorio”.

María Socorro, propietaria de la botánica Abre Camino localizada en las calles Florence y Marconi en la ciudad de Huntington Park, donde también vive, dice que está muy contenta porque la Visa U, le ha abierto el camino para obtener la residencia y ser ciudadana en unos cuantos años.

“Quiero ir a ver a mi hermano en Guatemala. Tengo muchos años de no verlo”.

Además enferma de lupus desde 1998, espera que ya con un estatus migratorio en el país, pueda tener acceso a mejores tratamientos médicos.

De acuerdo al abogado Siderman, María Socorro podrá hacer su ajuste para la residencia permanente en el 2026.