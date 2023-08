Video muestra el interior de la finca donde retuvieron a jóvenes desaparecidos en Jalisco, y parece una casa de terror

Este es un video de la finca donde grabaron a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en la pared Graffitis que dicen lo siguiente:



"Bienvenidos"



"MZ"



"A Slaughtering is the best medicine"

"Una matanza es la mejor medicina"



"Perro que no es fiel nacio pa Gato"… pic.twitter.com/35Uu4v15fV