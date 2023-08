Yassine Bono, la figura del Mundial de Qatar 2022 que fue seducida por el fútbol de Arabia Saudita

El portero marroquí Yassine Bono, cuyo fichaje por Al Hilal se hizo ayer oficial procedente del Sevilla, afirmó, en sus primeras declaraciones después del traspaso, que Arabia Saudí está dando ahora la oportunidad de comprobar que hay un “gran talento” entre los jugadores de los países árabes.

“Creo que hay gran talento en los países árabes y Arabia Saudí nos da ahora una oportunidad para comprobarlo“, señaló en árabe en un vídeo publicado por Al Hilal en su cuenta de la plataforma X, anteriormente Twitter.

Morocco international goalkeeper Yassine Bono joins Al Hilal and the #RoshnSaudiLeague! 💪🇲🇦#yallaRSL pic.twitter.com/JelqhRtpfo — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 18, 2023

Bono, de 32 años, consideró que esta etapa es un “nuevo reto” en su carrera tras firmar por tres temporadas con el club, en el que también milita Neymar.

“Me vine con la intención de hacer historia, ojalá con el Al Hilal. El público espera gran cosa y para mí es algo positivo. Me gustan los retos y me gusta estar en un sitio del que hay grandes expectativas”, aseveró.

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr el pasado diciembre, Arabia Saudí ha lanzado una ofensiva de fichajes de muchos millones de euros para atraer a astros, como Karim Benzema, así como a jóvenes promesas para posicionar la hasta ahora desconocida liga de fútbol saudí.

Pero la federación saudí también quiere dar un impulso a sus locales y ha impuesto normas a los clubes para que estos jueguen una serie de minutos y poder tener oportunidades en el césped.

Ayer se hizo oficial que el internacional marroquí se marchaba al fútbol de Arabia Saudí en un traspaso cifrado en algo más de €20 millones de euros ($21.7 millones de dólares), según fuentes de la operación, si bien el Sevilla ni el Al Hilal han precisado en sus comunicados los detalles del acuerdo.

El guardameta llegó al Sevilla en el verano de 2019, cedido por el Girona con una opción de compra de 4 millones de euros que la entidad sevillista ejerció al final de esa campaña 19-20, en la que empezó como suplente del checo Tomas Vaclík, aunque las lesiones de éste le permitieron hacerse con la titularidad.

En 2023, el arquero marroquí asistió a la gala The Best de la FIFA al ser nominado entre los mejores porteros del mundo gracias a su magnífica campaña anterior, acto en el que finalizó tercero en las votaciones por detrás del argentino Emiliano Martínez y del belga Thibaut Courtois.

