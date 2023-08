Cristian Castro canta y baila en el último concierto de Luis Miguel en Argentina ¿No hay rivalidad?

Parece que las rivalidades que comenzaron en la década de los 90′ entre Cristian Castro y Luis Miguel pasaron a la historia, porque el hijo de Verónica Castro asistió al último concierto que dio ‘El Sol De México’ en Buenos Aires, Argentina, y cantó a todo pulmón con cualquier fan.

Castro, quien vive en ese país desde hace un tiempo, asistió al concierto en el Movistar Arena y estuvo en primera fila. Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido y rápidamente se hizo viral en redes sociales donde dejó a muchos atónitos al mostrar que se sabe perfectamente la letra de las canciones de su “exrival”.

En uno de los videos, ‘Luismi’ estaba cantando su tema ‘Suave’ en el escenario y en la primera fila estaba Cristian mirándolo con admiración y coreando el tema. Otra de las letras que mostró saberse ‘Cris’ en lo que fue el octavo concierto de Lusi Miguel en Argentina fue ‘Hasta Que Me Olvides’.

¿La rivalidad quedó atrás?

Hace algunos meses, el intérprete de ‘Azul’ reveló que el intérprete de ‘La Chica Del Bikini Azul’ supuestamente lo había comenzado a seguir en Instagram, momento en el que habrían comenzado a bajar las tensiones que había desde los años 90 cuando ambos estaban en el ascenso de sus carreras y se dirigían al mismo público.

La asistencia de Cristian al concierto de Luis Miguel, y especialmente a la primera fila, es una clara muestra de que ambos artistas habrían limado sus asperezas y simplemente estarían disfrutando de tener una buena relación y de cada momento.

La reacción de los usuarios de redes sociales

Internautas no han parado de comentar lo increíble de ver a los dos artistas en el mismo lugar y sin ningún gesto entre ellos de incomodidad.

“Mi Cristian Castro siempre demostrando su admiración por ‘Luismi’, no es envidioso siempre sencillo él”; “Infravalorado Cristian Castro, él tiene mucho talento. En los 90 estaba igualado a Luis Miguel se decía que ‘Luismi’ tenía celos de él”; “Cristian Castro no tiene nada que envidiarle al ‘Sol’, él también tiene lo suyo”; “Christian Castro es mejor cantante que Luis Miguel, alcanza notas muy as altas. Mi favorito Christian Castro”; “Imagínate estar sentada un lado de Cristian Castro y estar viendo a Luis Miguel y escuchando a los dos”; “Los dos tienen voces privilegiadas, cada uno con su estilo, son un deleite auditivo”; “Y pensar que en un momento Luis Miguel se molestó por el gran éxito de Christian.

Christian mostrando que no se tiene que competir” y “Para mí los dos tienen una voz privilegiada”, son algunos de los comentarios que se logran leer en redes sociales.

