El entrenador de las Águilas del América le resta mérito a la Leagues Cup y a los clubes de la MLS 

La Leagues Cup 2023 dejó grandes sorpresas. El Inter Miami y Nashville se enfrentarán en una final netamente estadounidense. La Liga MX solo puede aspirar al tercer puesto y este lo luchará Rayados de Monterrey con Philadelphia Union. En medio de las críticas por el nivel de los equipos mexicanos, André Jardine desprestigió el torneo de Concacaf.

El estratega brasileño respondió a las críticas sobre los resultados de los clubes de la Liga MX en la Leagues Cup. Lo que comenzó como un argumento en contra de los obstáculos que afrontaron los clubes en el torneo, terminó como una declaración de pensamientos: la Libertadores es el real parámetro de los clubes mexicanos.

“La Copa Libertadores, cuando la jugaban los mexicanos peleaban entre los últimos cuatro, pero jugabas contra Flamengo, Gremio o Corinthians en Brasil y los mexicanos se hacían fuertes en casa para defender el resultado afuera o llegaban a su casa con más chances. En el mundo entero el factor local te hace la diferencia, acá no fue así. Quizá si jugábamos contra Nashville en el Azteca seríamos favoritos, pero no podemos medir a la Liga MX por la Leagues Cup. Sería lindo jugar la Libertadores u otra competición como la Sudamericana para jugar contra brasileños, uruguayos, argentinos, donde sí puedes medir tu nivel, pero no en una competencia que se hace en un solo país, donde solo tu viajas cada tres días”, dijo Jardine.

LA LIGA MX ES MUY FUERTE



Para André Jardine, sería injusto comparar el nivel de la Liga MX y la MLS tomando como referencia la Leagues Cup.



Además, asegura que cuando México jugaba libertadores, los equipos brasileños no querían toparse con los mexicanos.



📹 @Davyrke pic.twitter.com/iHpQHh7hLS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 18, 2023

Desecha los resultados de la Leagues Cup

El estratega brasileño fue cuestionado sobre el rendimiento de los equipos mexicanos en la Leagues Cup. Los clubes de la Liga MX no pudieron pasar a instancias decisivas, salvo Monterrey y Querétaro en cuartos. Los grandes equipos del torneo azteca decepcionaron y la MLS ondeó la bandera de la victoria en la eterna comparación de ambos torneos. Pero Jardine no cree que la Leagues Cup haya sido un parámetro válido.

“Siempre que hablamos de algunos puntos parece que nos justificamos. Yo pienso que la Liga MX es muy fuerte, tiene su nivel, no podemos medirlo por la Leagues Cup, sería injusto por varios factores y el más crucial es que estamos en la jornada 3 de nuestra Liga y la MLS en la 20 o 30. Cada equipo ya esta muy entrenado y jugado, América de aquí a 15 o 20 partidos va a estar jugando mejor porque vamos a estar mucho más entrenados. Ese es el punto por el que me parece injusto, medir equipos en momentos diferentes de la temporada”, explicó.

¿Cómo le fue a las Águilas del América?

El histórico conjunto mexicano no tuvo una buena participación en la Leagues Cup. El Club América era uno de los favoritos para alzar el título, pero los resultados no fueron los esperados: las Águilas del América no pudieron estar entre los ocho mejores. El club azulcrema se marchó dos victorias, ante St. Louis City y ante Chicago Fire, y dos derrotas ante Columbus Crew y Nashville. MÍSTER SEMIFINALES



➤ Clausura 2022: Pierde ante Pachuca

➤ Apertura 2022: Eliminado con América al perder ante Toluca

➤ Clausura 2023: Eliminado ante Chivas en el Clásico

➤ Leagues Cup: Cae ante Nashville



Fernando 'Tano' Ortiz, el DT que se queda a un paso de la Final pic.twitter.com/U0htzWipUa— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 16, 2023

Sigue leyendo:

· Sergio Ramos sí estuvo en el radar de las Águilas del América, pero Santiago Baños tuvo que cerrarle las puertas al español

· Futbolista de New England asegura que los clubes de la MLS serían “vapuleados” si la Leagues Cup se jugase en México

· La Liga MX se despide de la Leagues Cup y los memes se burlaron de la participación azteca