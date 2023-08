Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de agosto de 2023

Piscis

Oh, Piscis, nadando en las profundidades de la imaginación nuevamente. Pero la vida también ocurre en tierra firme. Deja de soñar despierto y enfrenta la realidad. Establece límites sanos para no ahogarte en las necesidades de los demás. Al equilibrar tu bondad con autorecuperación, encontrarás un océano de serenidad. No des por hecho nada que no has visto. Ten cuidado con culpar de errores a quien no tiene no voz ni voto en esas cuestiones. Aguas con información que va llegar a tus oídos pues podrá dañarte o afectarte muchísimo. No aflojes sin haber un compromiso de por medio. Si sientes que tu pareja se comienza alejar, trata de platicar con ella, quizás sea el momento de poner las cartas sobre la mesa, se han guardado chingos de secretos que a la larga podrían mermar la relación. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer.

Acuario

¡Acuario, siempre un paso adelante en el futuro! Pero no te olvides del presente. Tus ideas son brillantes, pero a veces las personas necesitan algo más que visión. Conéctate a un nivel humano y descubrirás cómo tus conceptos revolucionarios pueden cambiar vidas de maneras sorprendentes. No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación en caso de tener una, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo. Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor. Perderás una amistad en estos días debido a un mal entendido, sino quiere seguir que le vaya bien, tú no te detengas por nadie. Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo. Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue.

Capricornio

Querido Capricornio, estás tan ocupado escalando esa montaña que te olvidas de disfrutar la vista. Sí, el éxito es importante, pero también lo es el bienestar personal. Deja de lado esa coraza de profesionalismo y permítete conectarte con tus emociones. Equilibrar trabajo y vida personal es la clave real del éxito. Hay una persona que traes muy pegada y que solo ha buscado obtener información, no sueltes todo y aprende a ser más discreto con tus planes y sueños, recuerda que las malas energías y envidias son la clave de que tus metas no resulten en tiempo y forma. Amistad anda despotricando tu vida privada. Cuida tu cuerpazo criminal el cual lo has expuesto demasiado y le has entrado duro y tupido a las harinas y los refrescos, recuerda que eres de los que subes muy rápido de peso. No te confundas en tus sentimientos, pon mucha atención a lo que pasa por tu corazón pues podrías cometer un error al fijarte en quien no te ha dado motivos para que lo hagas. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada que esa información podría ser utilizada en tu contra. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano.

Sagitario

¡Sagitario, tu entusiasmo es contagioso, pero tu atención es como la de una ardilla hiperactiva! Enfócate en un objetivo a la vez en lugar de perseguir cada destello brillante. La aventura está bien, pero también lo es el compromiso. Domina la disciplina y convertirás tus sueños en realidades asombrosas. Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren fregar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino. No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo. Un viaje que habías planeado se cancela o tendrá que esperar un poco más para que se lleve a cabo. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor pues sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso contigo. Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve ni pa ir a incomodar a su santa madre.

Escorpión

¡Vaya Escorpio, tus secretos te pesan como un plomo! Sí, tienes profundidades insondables, pero no todos leen la mente. Comunicar lo que sientes no te hace vulnerable, te hace humano. Deja de lado la desconfianza y verás cómo las conexiones íntimas te empoderan más allá de tus murallas. Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la borrachera sino cuando necesitas algo y ahí están. Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría separarlos definitivamente. Cuidado con una persona de piel aperlada la cual va a meter cizaña en tu relación o va a estar hablando mal de tu familia. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra.

Libra

Oh, Libra, siempre buscando el equilibrio en todo. Pero ¿a qué costo? No te pierdas en el proceso de complacer a los demás. A veces, tomar una decisión rápida no es el fin del mundo. Atrévete a ser un poco egoísta y descubrirás cómo la autenticidad te llevará a relaciones más genuinas. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de 2 semanas. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Amistad de tu pasado retorna con la cola entre las patas. Aléjate de quien no te quiere, no te tolera o le molesta tu presencia, no vale la pena que la pases mal, valórate y ten un poco más de dignidad. Entras en una excelente etapa, pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero.

Virgo

¡Virgo, no puedes perfeccionarlo todo! Tu atención al detalle es encomiable, pero ahórrate las críticas destructivas, especialmente hacia ti mismo. Aprende a apreciar las imperfecciones y relájate un poco. Deja que el caos controlado te muestre un mundo de posibilidades más allá de tus listas. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Encamamiento con ex pareja o nuevo amor. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Si tu pareja se distancia un poco revisa su cel y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Es necesario que creas en quién eres y hacia dónde vas pues solo así consolidarás cuanto te propongas, quieras y desees. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de septiembre.

Leo

¡Hola, León, rey de la selva! Tu confianza es asombrosa, pero recuerda que hay otros habitantes en este reino. Comparte el escenario y deja que los demás brillen también. El verdadero liderazgo no se trata de dominar, sino de inspirar. Deja el ego a un lado y serás un faro resplandeciente para todos. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y next con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos. No te atontes en los negocios pues podrías tener grandes ganancias. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos, podría llegar del pasadeo.

Cancer

Querido Cáncer, tus emociones son como un mar revuelto. Sí, cuidar de los demás está en tu naturaleza, pero no olvides cuidarte a ti mismo. No necesitas esconderte en tu caparazón todo el tiempo. Abraza la vulnerabilidad y verás cómo las conexiones genuinas llenan tu mundo de amor. No permitas que se pasen de mamilas contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento para conseguir lo que deseas. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una amistad o una eunión. Recuerda que tu signo es una esponja y absorbe lo que les rodean sobre todo si son injusticias, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor. Vienen momentos grises sobre todo a la hora de ir a dormir, recordarás muchas cuestiones de tu pasado que en su momento te dañaron e hicieron la persona que ahora eres. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena.

Géminis

Oh, Géminis, tu mente está en todas partes menos en el presente. ¡Céntrate, por el amor a los gemelos! Las relaciones requieren compromiso y comunicación real, no solo chismes y charlas superficiales. Domina esa inquietud interna y descubre la magia que surge cuando te entregas por completo. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tu lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, ten mucho cuidado de cometer errores o imprudencias sobre todo con amistades. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas fregaderas habiendo tantos errores por cometer.

Tauro

Venga, Tauro, deja de hundir tus pezuñas en el suelo y mira más allá de tu jardín de placeres. Sí, eres terco como una mula, pero a veces necesitas un poco de flexibilidad. Si sueltas un poco el control, podrías encontrar riquezas inesperadas. ¡Atrévete a cambiar y saborea las sorpresas de la vida! Los sueños se materializan cuando se es constante. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus mendigos problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Aguas con tu orgullo y altanerismo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante.

Aries

¡Ey, Aries! ¿Preparado para saltar de cabeza a otro lío emocionante? Tu energía no conoce límites, pero recuerda que el impulso a veces necesita una pizca de paciencia. Domina tu temperamento ardiente y verás que los obstáculos se derriten como mantequilla. ¡Pon esa valentía a trabajar y conquista el mundo! Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio sin embargo sabrás que tus sentimientos no han cambiado del todo. Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Recuerda que el Karma es no espera y cuando menos lo esperes estarás pagando tus errores. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar.