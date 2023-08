Latinos corren en grupos por las calles de Los Ángeles por su bienestar

A Angie Jiménez, quien es concejal de la ciudad de Montebello, se le hizo un hábito salir a correr desde adolescente, cuando tenía 15 años y se integró a las porristas de su secundaria, pero cuando la pandemia estalló y se empezaron a cerrar los gimnasios, no solo siguió corriendo por las calles sino que invitó a sus amigos a unirse para correr juntos por su salud y bienestar.

‘Yo dije: cerraron los gimnasios, pero mis tennis ahí están”.

Así fue como nació Run Montebello Run, un grupo de residentes de Montebello y otras ciudades del condado de Los Ángeles que se unen para correr juntos por las calles a través de diferentes rutas, por lo menos tres veces a la semana.

“Realmente me inspiró, el grupo We Run LA de Mayra Suárez, a quien yo le digo my running mama porque yo salía a correr con ellos por diferentes rutas del condado”.

Mayra Suárez y Angie Jiménez, líderes de grupos de corredores en Los Ángeles y Montebello. (Cortesía)

Angie se puso a llamar a varios conocidos para invitarlos a ser parte del grupo de corredores de Montebello.

“Los primeros en unirse a nuestras corridas comunitarias fueron James Santana, Joella Valdez, Salvador Meléndez, Jeff Jiménez”.

Arrancaron el 17 de noviembre de 2020, cuando la pandemia estaba haciendo de las suyas y atacando despiadadamente a los latinos.

“Comenzamos los martes con mucho miedo ante la incertidumbre de no saber la magnitud de covid. Todos estábamos siendo afectados en nuestra salud mental. Yo veía a mis dos niñas haciendo tarea en la casa, y me preguntaba cómo estarían otros niños en departamentos con poco espacio”.

Dice que el grupo lo abrieron no solo para los corredores sino para quien quisiera ir caminar.

Randi García fundadora de We Run LA junto a Mayra Suárez. (Cortesía)

“En medio de la pandemia, buscamos la manera de hacerlo con seguridad, manteniendo nuestra distancia social”.

Otro grupo que la inspiró a crear Run Montebello Run fue Mountain Runners, integrado por mexicanos de origen poblano y oaxaqueños.

“Son dirigidos por Ramón Magdaleno y han sido una inspiración. Tanto ellos como We Run LA son líderes de otros grupos”.

El grupo Run Montebello Run comenzó a correr los martes a las 7 de la noche y poco a poco creció.

“Los nuevos integrantes propusieron agregar el jueves por la noche a las 7 pm; y los sábados a las 7 de la mañana con corridas más largas para personas que quieren prepararse para maratones”.

Corredores de Run Montebello Run durante la pandemia.(Cortesía)

En la actualidad – dice Angie – que participan entre 10 y 30 personas en el grupo Run Montebello Run.

“La mayoría son gente que vive en el este de Los Ángeles y en las comunidades de alrededor. Nos han tocado personas que vienen hasta de Palm Springs”.

Y comparte que el grupo está abierto para todo tipo de corredores desde primerizos hasta aquellos con mucha experiencia. “Hacemos una ruta de dos y cuatro millas”.

Angie se siente feliz porque dice que Run Montebello Run es una comunidad que ha crecido y formado líderes.

“La gente se ha apropiado del grupo. Es un gran éxito. Me enorgullece mucho porque he visto personas a quienes correr los ha ayudado a sanar sus cargas personales”.

La concejal de Montebello, Angie Jiménez, fundadora de Run Montebello Run. (Cortesía)

Para Angie, correr es una forma de medicina.

“Después de correr, aunque traigas todo el peso del mundo, sientes un gran alivio, te da claridad en la mente y te ayuda a enfocarte”.

Pero lo mejor de todo, dice, es que en el grupo Run Montebello Run han encontrado una nueva familia, además de la suya propia.

“En nuestro grupo se trata de echarnos porras y convivir con personas. Uno se siente más feliz cuando corres por las endorfinas que se liberan”.

Angie revela que a partir del próximo mes, los miércoles, incorporará una nueva sesión que se llamará Wonder Woman.

“Vamos a incorporar yoga, meditación y baños de sonido. Lo hicimos ya una vez después del maratón para relajarnos y fortalecer nuestra salud mental. Wonder Woman es un poco más espiritual, enfocándonos en el bienestar de las mujeres”.

Mayra Suárez participando en un maratón. (Cortesía)

We Run LA

Mayra Suárez dice que el grupo de corredores We Run LA fue fundado por la locutora de radio Brandi García, pero cuando ella se iba a mudar a Texas, preguntó quién podría hacerse cargo. Mayra levantó la mano y se puso al frente.

“Randi inició el grupo a finales de 2013, yo me uní en febrero de 2014”, recuerda.

Al igual que Angie, Mayra empezó a correr también durante la adolescencia, luego de que su médico le dio un ultimátum a su madre.

“A mis 12 años, yo era una niña obesa con 162 libras. El médico le dijo a mi madre que era prediabética. Así que cambiaba de estilo de vida; o en poco tiempo me iba a convertir en diabética”.

Integrantes del grupo We Run LA. (Cortesía)

De inmediato vino a la mente de Mayra, su abuela que a diario se tenía que inyectar insulina. Ella creció viendo su sufrimiento por padecer diabetes.

“Yo no puedo ser como mi abuelita”, se dijo a sí misma, cuando tenía una edad que por su sobrepeso, era víctima de acoso y bullying en su escuela.

A partir de ese diagnóstico de prediabetes, Mayra se puso a correr a los 13 años. En un año bajó 45 libras. La prediabetes desapareció sin tener que tomar medicamentos. “Llevo 30 años corriendo”, dice.

En el grupo We Run LA, a cuyos integrantes Mayra ve como a su familia, dice que ella diseña las rutas para correr por todo el condado.

“Siempre estamos moviéndonos. En el verano corremos a lo largo de la playa porque es más fresco que en el interior, pero el resto del año corremos en el Valle de San Fernando, Long Beach, Cal State LA, Pasadena; y a veces en Downey”.

Corredores de We Run LA.(Cortesía)

En realidad, platica que correr por diferentes puntos del condado de Los Ángeles tiene como fin conocer más allá del núcleo familiar y darse la oportunidad de descubrir otros lugares y hasta edificios históricos.

“A veces solo somos cinco los que vamos a correr; y en otras ocasiones, más de 30. Muchos tenemos años corriendo; y a los nuevos que apenas inician, tratamos de acogerlos para que se sientan bienvenidos”.

Más allá del bienestar físico que deja el correr, dice Mayra, están los beneficios a la salud mental.

“Te ayuda a despejar tu mente y en lo emocional. Yo les digo que no corran por una meta sino porque lo disfruten”.

Y dice que la mayoría de los integrantes de We run LA son latinos; y estima que en la actualidad hay unos 200 grupos de corredores en Los Ángeles.

“Lo que yo le digo a la gente es que no se intimiden y salga a correr, y si no quieren o no pueden correr, unánse a un grupo para caminar. No tienen que hacer todas las millas de una ruta sino lo que puedan”.

Puedes encontrar al grupo de corredores de Los Ángeles en Instagram We Run LA Crew (Official Account); y al grupo de Montebello bajo el nombre Run Montebello Run.