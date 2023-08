Pierde fuerza la campaña de Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy ya lo empató, revela encuesta

El cambio de estrategia anunciado por el equipo de campaña de Ron DeSantis hace unos días parece no surtir el efecto deseado, pues en la encuesta más reciente realizada por Emerson College, en la cual se midió la opinión de los electores republicanos, proyecta una caída significativa de la imagen del gobernador de Florida.

Los datos obtenidos muestran que Donald Trump lidera las preferencias de los republicanos con 56% de aprobación.

Detrás del expresidente aparecen el gobernador de Florida y el empresario Vivek Ramaswamy están empatados con 10% de respaldo de los republicanos cada uno.

Lo alarmante para DeSantis es que registra una gran caída de 11% con respecto a junio, cuando gozaba del 21% de las preferencias.

Por su parte, Ramaswamy incrementó 2% su popularidad y las tendencias proyectan que continuará en ascenso.

Mediante un comunicado, Spencer Kimball, director ejecutivo de encuestas de Emerson College, señaló que el empresario de Cincinnati se está posicionando mejor entre los electores con títulos de posgrado, pues cuenta con el respaldo del 17% de dicho grupo hacia su campaña, pero además con el 16% de los votantes menores de 35 años.

Con respecto a DeSantis, perdió el 24% del respaldo que tenía entre los electores de posgrado y ahora sólo tiene 14 del 38% que mostraba en junio, esto sin contar que ya únicamente cuenta con 15% de aprobación entre las personas de 35 años.

La esperanza de Ron DeSantis es salir del debate fortalecido, pues en caso contrario sus oponentes podrían superarlo en los siguientes meses. (Joe Raedle / Getty Images)

Para la campaña del político de 44 años esto representa un segundo fuerte golpe de credibilidad, pues a inicios de esta semana otro sondeo de Emerson College arrojó que, en New Hampshire, Chris Christie, exgobernador de New Jersey también ya supera a DeSantis por un punto en el segundo lugar en el estado, lo que en realidad representa un empate estadístico.

En este sentido, el equipo de trabajo de Ron DeSantis deberá aplicarse a fondo, pues todavía podría caer más debido a la difusión de un memorándum que comenzó a circular en redes sociales, el cual se le acredita y donde presuntamente se le dan indicaciones al aspirante republicano para que durante el primer debate primario presidencial republicano que el Comité Nacional Republicano (RNC) se enfoque en atacar a Vivek Ramaswamy y a proteger a Donald Trump, una estrategia criticada por los militantes de su partido.

