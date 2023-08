Alertan que el agua de Maui no es segura incluso con filtros

Autoridades del condado de Maui, Hawaii, alertaron a las personas que se encuentran en las áreas afectadas por los incendios que no deben no deben tratar de filtrar su propia agua potable porque no hay “manera de hacerla segura”.

Es poco probable que los filtros Brita, los dispositivos conectados a refrigeradores o fregaderos e incluso los sistemas robustos para todo el hogar aborden la “contaminación extrema” que puede ocurrir después de un incendio.

“Eliminarán parte de él, pero los niveles que serán agudos e inmediatamente tóxicos pasarán”, dijo a The Associated Press Andrew Whelton, investigador de la Universidad de Purdue y experto en contaminación del agua después de incendios forestales en áreas urbanas.

Los incendios de Maui dañaron cientos de tuberías de agua potable, lo que resultó en una pérdida de presión que puede permitir que productos químicos tóxicos junto con metales y bacterias entren en las líneas de agua.

“Se puede extraer agua contaminada o sucia del exterior, incluso cuando esas líneas son subterráneas”, dijo David Cwiertny, profesor de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Iowa.

Cientos de familias podrían en riesgo en las áreas de Lahaina y Upper Kula, donde se les ha dicho a las personas que minimicen cualquier contacto con el agua del condado, incluidas las duchas.

Solo en Lahaina, las imágenes aéreas y los datos de evaluación de daños generados por Vexcel Data muestran 460 edificios aparentemente sin daños por los incendios. Estos son lugares donde la gente está regresando.

Foto Justin Sullivan/Getty Images

Por ahora, el condado le ha dicho a la gente que use agua embotellada para todas sus necesidades o que llene jarras en camiones cisterna llamados búfalos de agua, que se han llevado cerca de las quemaduras.

La división de salud ambiental del departamento de salud del estado le dijo al condado de Maui, que opera sistemas de suministro de agua para la mayoría de los residentes, que analice 23 sustancias químicas. Esos son solo aquellos para los que el gobierno federal ha establecido límites para el agua potable.

Hasta hace unos años, solo se sabía que los incendios forestales contaminaban el agua potable en la fuente, como cuando las cenizas caen en un río o en un embalse.

El incendio Tubbs de California en 2017 y el incendio Camp “son los primeros incendios forestales conocidos en los que se descubrió una contaminación química generalizada del agua potable en la red de distribución de agua”, según un estudio reciente publicado por varios investigadores, incluido Whelton, de la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas.

“Había muchas incógnitas. Cuando los científicos llegaron seis meses después de la recuperación, realmente respondieron muchas preguntas que desearíamos haber tenido al principio”, dijo el subgerente de distrito, Mickey Rich.

Recientemente también se han descubierto nuevos contaminantes. Los productos químicos que el gobierno estatal de Hawaii le dijo al condado de Maui que probara se llaman volátiles porque tienden a ser transportados por el aire, como la gasolina que se convierte en vapor cuando gotea de la bomba sobre su automóvil.

Pero la nueva investigación de Whelton sobre el incendio de Marshall en el condado de Boulder, Colorado, muestra que un grupo de compuestos más pesados, llamados “semivolátiles”, también pueden contaminar las líneas de agua dañadas, incluso cuando no hay benceno y otros productos químicos más conocidos.

“Encontramos que los SVOC se filtraban de los medidores de agua dañados al agua potable. No se pueden usar los VOC para predecir si hay SVOC presentes”, señaló Whelton.

Foto Justin Sullivan/Getty Images

Para las personas en Maui que obtienen su agua de pozos privados, ahora sería un buen momento para analizarla, dijo Steve Wilson, hidrólogo de aguas subterráneas de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign.

Si el fuego arde cerca de un pozo, puede dañar la tapa, que impide la entrada de escombros. El plástico del revestimiento puede incluso derretirse, liberando gases peligrosos en el pozo.

“En el caso de un incendio, puede verse bien, pero es difícil saberlo. Podría haber afectado algo en el interior”, dijo Wilson.

Los expertos advierten que la restauración completa del agua potable llevará mucho tiempo.

“Imploraría a cualquiera que no tome una decisión sobre el levantamiento de la orden de seguridad del agua hasta que haya repetido la validación de que no hay contaminación que represente un riesgo para la salud”, dijo Whelton.

