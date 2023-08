Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 21 al 26 de agosto de 2023

Aries

En tu carta del tarot te salió el Mago que sin duda es el momento ideal de ver realizar tus planes a futuro y no dejarte llevar por pensamientos negativos, que sin duda es tu momento de realizarte en lo profesional, tus números mágicos son 01 y 29 tu color de la abundancia es el rojo y amarrillo, tu mejor día es el martes y darle a tu vida más creatividad en lo que realices. Te llaga un amor del signo de Capricornio o Virgo que será muy compatible contigo.

El Aries son de una personalidad magnética y muy fuerte y son grandes lideres capaces de entusiasmar a los demás y dotados de una gran energía positiva contagian casi a todo mundo y son capaces de solucionar cualquier problema que se les presente y por su naturaleza son capaces de estar en movimiento siempre no les gusta seguir una misma línea por mucho tiempo y eso lo hace constantemente exitoso en todo lo que realiza, semana de mucho trabajo y juntas para cambios de puesto.

Tauro

La carta del tarot que te salió fue As de Oros que sin duda es el momento de ser superior a los demás y no dejarte intimidar por nadie, recuerda que tu signo esta hecho de fortaleza e inteligencia así que podrá solucionar los problemas que se le presenten en estos días. Cuidado divorcio en puerta, tu mejor día es el jueves, tu color es el azul y verde, tus números de la suerte es el 09,18.

A los Tauro se les otorga una personalidad muy fuerte y controladora, pero a la vez su mentalidad recta y trabajadora lo hacen siempre ser grandes empresarios, lo negativo de los Tauro es que les dura mucho tiempo un pleito o sea no saben pedir perdón y no reconocen sus errores por eso casi siempre son muy determinantes en su tu vida amorosa.

Su capacidad demandar y dirigir los hacen siempre jefes o directores de su trabajo, pero a veces caen en la soberbia y eso hace que tengan tropiezos en su vida laboral. Va ser una semana de estar reacomodando toda tu papelería y estar al día en cuestión de tus cuentas bancarias recuerda que necesitas más administración personal. Cuídate de dolores de huesos y trata de que no te afecte tanto el cambio de clima, un amor nuevo llegará a tu vida, días de empezar la dieta y fomentar el ejercicio.

Géminis

En la carta del tarot te salió el Carro que significa no detengas sigue adelante y no tengas miedo que son tus tiempos de tener éxito en lo que realizas solo trata de no caer en situaciones de malos comentarios o chismes que te van a estar rodeando recuerda que tu signo es una de los mas envidados del Zodiaco, por eso siempre te tiene que estar protegiendo, tu mejor día el lunes, tus números el 05, 22. Tu color es el amarrillo y rojo.

Los Géminis son muy comunicadores y carismáticos por eso son el mejor vendedor del Zodiaco los hacen ser verdaderos impulsores del negocio y el bienestar humano, casi siempre son artistas o médicos por la fuerza que tiene en desarrollar su intelecto, también se les considera grandes negociantes y muy buenos para el sistema del ahorro por eso casi siempre logran sus objetivos materiales en su vida.

A los Géminis se les da muy fácil el ser muy sociables y alegres pero casi siempre son presas de los vicios por eso tiene que estarse midiendo en todo lo que consumen. En el amor le encante conquistar y cortejar a su amor por eso casi siempre tiene pareja a su lado, semana de salir de viaje. Días de hacer unas pagos de colegiatura y tarjetas de crédito, trámites de pasaporte y visa americana.

Cáncer

En la carta del tarot te salió La Estrella que sin duda es la mejor carta del tarot y te esta diciendo a tu signo que no dejes de brillar que son tiempos de éxitos y triunfos que tiene que controlar tus pensamientos negativos y verás que todo se te va dar. Tus números de la suerte son 04, 33, tu color es el azul y amarrillo. Tu mejor día es el jueves, te llegará un amor de lejos para quedarse en tu vida.

El signo de Cáncer son muy profesionales en su trabajo y profundamente sensibles en su vida sentimental y casi siempre toman decisiones por medio de su intuición y su signo es el más psíquicos y eso lo hace siempre ir adelante de los demás pero su desconfianza. La mujer Cáncer son las mejores madres y casi siempre tiene una familia unida y los hombres Cáncer son personas de política y comercio y siempre van a cuidar el dinero ósea ahorradores.

En esta semana ten cuidado con lo que comes trata y trata de llevar una dieta más saludable, en el amor seguirá tu pareja cerca de ti y muy enamorado así que disfruta tu relación amorosa, Trata de pagar tus tarjetas de crédito para que no tengas deudas atrasadas.

Leo

En la carta del tarot te salió El loco que te dice que son tiempos de hacer más dinero en tu vida que, no seas conformista y salgas de tu sistema de confort, recuerda que tu signo está hecho para ser el mejor en todo y siempre tener abundancia económica, así que trata de tener ese pensamiento en tu vida diaria. Tus números mágicos son 13, 27, tu color el rojo y naranja, tu mejor día es el martes.

El signo de Leo son muy coquetos y carismáticos por eso siempre están en los mejores eventos de la sociedad su personalidad extrovertida y sobre todo son los mejores amigos y siempre van estar allí cuando los necesites. Son emprendedores con negocios propios porque cuando trabajan para alguien no les gusta que los manden por eso siempre buscan la libertad en sus acciones. Te compras ropa para un evento importante en estos días.

Te buscan tus padres para invitarte a un viaje a finales de mes tu ve que te vas a divertir mucho, tramitas tu pasaporte y visa extranjera, arreglas tu casa para venderla y cambiarte a otro país, trata de ir con tu médico para mantenerte saludable que es lo más importante en tu vida.

Virgo

En la carta del tarot te salió El Mundo que te dice que es el momento de salir adelante de cualquier situación que tengas legal o problemas con tu pareja sentimental, que esta carta te va ayudar a que los astros se alineen a tu favor y puedas resolver todo lo que tengas pendiente. También es tu semana de buena suerte porque empieza tu era de cumpleaños y eso hace que las energías cósmicas te rodean en abundancia y estabilidad solo ten cuidado con amores del pasado que solo quieren dañarte así que trata de cerrar capítulos del pasado.

Tus números de la suerte son 07, 20, tu color es el naranja y verde, tu mejor día es el jueves. El signo de Virgo suelen ser muy realista en todo lo que se propone y siempre su organización los lleva a ser unos verdaderos administradores de sus bienes materiales. Siempre son el pilar de su casa y siempre van a ayudar a los demás a resolver sus problemas personales y sus valores son ser muy honestos, sinceros y conservadores.

Deben de cuidarse de problemas con tránsitos y policías si van a salir algún evento social, te compras ropa y cambias de look, tramitas un crédito para un coche nuevo, cuida a tu mami porque va a estar malita de los huesos. Semana de nuevos proyectos de trabajo y te invitan a salir de viaje por tu cumpleaños.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió el Juicio que significa que tendrás una semana de buena suerte, es decir, cualquier trámite que tengas saldrá con el triunfo también cualquier cambio de trabajo se te va a dar sin problema, que la abundancia llama a tu puerta para crecer más en lo laboral, eso sí, solo ten cuidado en no caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo en cuestión de envidias tu siempre tomas las palabras de quien vengas y si saldrás victorioso.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 01, 29, tu color es el rojo y amarrillo. Estas en una etapa de cambios de tu energía y empezar a crecer más en lo laboral así que no desaproveches tus oportunidades laboral que se te presenten en estos días, recuerda que es bueno tener confianza, pero no tanto y menos en el trabajo porque allí todo es competitivo.

En el amor si estas en pareja trata de entender que el amor no se acaba solo se mueve de lugar y aceptar todo lo que viene para ti en el futuro, trata de cuidarte de problemas de nervios y de espalda trata de este relajarte más y seguir con ejercicio para puedas estar 100 porciento en tu vida. Va a ser una semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo y de placer así prepara tu maleta.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Emperador que te dice que ya estas listo para salir a triunfar en lo laboral que no dejes escapar las oportunidades, que se te van a presentar en cuestión de mejores trabajos eso sí, solo trata de cuidar lo que comentas de tu vida para que no te llenes de envidias. Recibes un dinero que no esperabas, haces planes para irte de viaje en los próximos días, tramitas tu papelería de titulo universitario, tu mejor día es el miércoles, tus números es el 08, 67, tu mejor día es el jueves.

En el trabajo cuídate de problemas de chismes y trata de no caer en provocaciones de los demás y siempre mantenerte al margen de toda discusión, recuerda que en el amor eres muy intenso y siempre quieres controlar todo pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación así trata de hablar bien con tu pareja y seguir con tu relación estable.

En estos días vas a tener varias juntas de trabajo para cambios de estrategia para tener mejor producción, cuidado con las enfermedades de nervios o el sistema respiratorio trata de ir con tu medico.

Sagitario

En la carta del tarot te salió As de Bastos que significa que tengas la determinación de ser grande en todo lo que te propongas esta carta te ayudara a seas el líder y mas fuerte para tener el triunfo en las manos solo trata de no caer en excesos de soberbia y siempre manejarte con humildad, tramitas tu papelería de residencia extranjera, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos es el 19 y 50, tu color es el naranja y amarrillo.

Te llegan nuevos directivos a tu empresa y cambios de diseño laboral, recuerda que tú siempre vas a tener el mejor desempeño y te ofrecen una jefatura o un mejor nivel. Te invitan a salir de viaje con tu pareja y amigos recuerda que entre mas convivas con tu pareja eso te va ayudar a que la relación amorosa sea mas firme.

No dejes de hacer ejercicio recuerda que tu signo le da por engordar rápido así a seguir con la dieta, tramitas un crédito de carro nuevo que siempre tu signo vive del que dirán. Eres el más conquistador de los signos del zodiaco y eso hace que estos días el amor reinara en tu vida y mas con los signos de Capricornio, Piscis y Libra. A los Sagitario que están en pareja embarazo en puerta.

Capricornio

En la carta del tarot te salió El Sol que te indica que son momento de reflexionar que estas haciendo de tu vida y volver a enderezar el camino que se vale equivocarse, pero no se vale quedarse estancado en una situación negativa así que esta carta te dice que hay que brillar al máximo en todo, tu mejor día es el jueves, tu numero de la suerte es el 03, 26, tu color es el blanco y rojo.

Va a ser unos días de cambios radicales, es decir, que estos días van de ser de crecer más en todo tu intelecto y tu forma de pensar, te llega un dinero extra y te va a servir para pagar deudas del pasado y tu tarjeta de crédito, cuídate de problemas del riñón o de intestino trata de hacerte unos estudios clínicos ir con tu médico ya no lo dejes a la decidía.

En el amor seguirás con tu pareja muy estable solo trata de dejar los celos inventados y vivir una relación mas estable, te buscan para invitarte a un concierto, recibes un premio en tu estudios y realizas ya la maestría. Te compras tenis y ropa deportiva para seguir con el ejercicio, trata de cuidarte del mal ojo que siempre te asecha por eso te recomiendo ponerte un listón rojo en tobillo derecho amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que te dice que son tiempos de crecer en lo económico y hacer un patrimonio, así que no le temas a comprar un departamento o casa que esta carta te dice que si tendrás el dinero suficiente para realizarlo, también esta carta del tarot te dice que son tiempos de poner un negocio propio y realizarte en cuestión profesional, solo ten cuidado con amigos que te rodean que te tiene mucha envidia siempre protégete.

Tu día mágico es el martes, tus números de la suerte es el 15 y 21, tu color es el amarrillo y verde, tramites de pagos de colegiatura y útiles escolares, tomas un curso de tu misma carrera que te va a servir para crecer más en lo profesional y recuerda siempre saber idiomas. Recuerda que el amor no se compra se da así que no trates de quieran por lo que tienes sino por tu forma de ser.

Te llega una invitación para un eventos o concierto en estos días, recibes una noticias de un familiar que se va casar y eso te va dar mucho gusto, a los Acuario que están solteros les va venir un amor del signo de Tauro o Libra que va ser muy compatible con tu signo , trata de cuidarte de problemas del intestino y estómago, recuerda que ese es tu punto débil y ya no comer tantas golosinas.

Piscis

En la carta del tarot te salió La Justicia que es el momento de hacer proyectos nuevos para tu vida que la carta de la justicia te indica que es sin duda tu recompensa de tus esfuerzos llegará en estos días con un mejor trabajo y sobre todo poderte realizar en cuestión profesional. Esta carta también te recomienda que tramites toda la cuestión legal que tengas pendiente que saldrás victorioso como el pasaporte y asuntos personales, tu mejor día es el miércoles, tus números de la suerte son 08, 44 tu color es el rojo y azul fuerte.

Días de estas con muy buena suerte en tu vida laboral por fin te dan ese puesto que estabas buscando, desde hace tiempo recuerda que es muy importante que tu no platiques tus planes y tus éxitos porque siempre te van a estar rodeando las envidias y por eso se atrasan tus cambios positivo en tu vida. Eres muy bueno para el lideres sociales y medicina así que trata de tomar un curso para que te capacites más, no te agobies por los problemas con tu pareja recuerda que siempre en tu vida sentimental hay altas y bajas no todo puede ser miel así trata de relajarte.

Tramitas tu título o haces la tesis de tu carrera, te compras ropa y cambias de look, extrañas a un amor del signo de Cáncer o Capricornio, que ya no está contigo recuerda siempre quedar en paz y cerrar círculo con personas que fueron importantes en tu vida. Tramitas tu licencia de manejo y tu credencial de identificación.

Sigue leyendo:

• Mercurio retrógrado en Virgo 2023: cómo afectará en tu signo zodiacal

• 3 signos del zodiaco enfrentarán desafíos únicos del 21 al 27 de agosto

• 4 signos del zodiaco deben cambiar antes de finalizar el verano: qué necesitan hacer