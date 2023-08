Líderes comunitarios de diversas nacionalidades se unen contra el odio en el sur de California

La campaña estatal para poner un alto a los delitos de odio en California se trasladó al área de San Diego, donde convergieron decenas de líderes comunitarios, latinos, filipinos, asiáticos, afroamericanos, católicos, judíos, musulmanes e indígenas nativos americanos.

Para frenar el incremento de delitos de odio, todos buscan soluciones pacíficas y reales a la tensión real o provocada en las relaciones humanas que, en lugar de unir, divide a los seres humanos.

En el más reciente reporte de delitos de odio en California, el fiscal general del estado, Rob Bonta, dio a conocer información y recursos para combatir el odio.

En general, los incidentes de odio denunciados en California, aumentaron un 20.2 %, de 1,763 en 2021, a 2120 en 2022.

Los delitos de odio denunciados contra personas afroamericanas siguen siendo los más frecuentes y aumentaron un 27.1 %, de 513 en 2021 a 652 en 2022, mientras que los delitos de odio denunciados contra personas asiáticas se redujeron en un 43.3 %, de 247 en 2021 a 140 en 2022, y los eventos de delitos de odio denunciados que estuvieron relacionados con un sesgo de orientación sexual aumentaron un 29 %a: de 303 en 2021 a 391 en 2022.

La mayoría de los ataques de odio en California son contra las minorías.

En medio de este aumento en los delitos y eventos de odio denunciados, Ethnic Media Services, a través de su portavoz, Julian Do, organizó un foro comunitario en el Centro Recreativo Bostonian, en la ciudad de El Cajón para buscar respuestas y estrategias de líderes comunitarios para afrontar incidentes de odio.

“Racismo étnico”

Michael Odegaard, director de la Asociación de las Naciones Unidas de San Diego, dijo que las lenguas indígenas Kumeyaay y Luiseno (Chamtēela) debían ser legalizadas e incluidas en el sistema educativo de California.

“Todavía vivimos una relación de apartheid de los indígenas en California, por parte de la cultura dominante [anglo]”, dijo a La Opinión, tras denunciar que su exesposa “una mujer blanca supremacista”, lo acusó de violencia contra su madre [Mona Mertens] “solo por el hecho de hablar su lengua indígena, hawaiano, en una corte sobre un juicio testamentario; la corte ha violado nuestros derechos étnicos, al no permitirme hablar hawaiano a mi madre”.

Odegaard expresó que, en diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, para llamar la atención mundial sobre la situación crítica de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción.

“Judíos por la paz”

Ed Sweed, miembro de Judíos por la Paz (Jewish for peace), una organización nacional con 70 capítulos en el país y que trabajan por la liberación de Palestina, dijo a La Opinión que, él cree en el poder de los números.

“Si todas las organizaciones reunidas -aun siendo pequeñas- unieran sus fondos, podrían tener un mayor impacto en la gente que tiene el poder para hacer las cosas por las comunidades”, dijo. “Todo se reduce a las estrategias que influirán en la toma de decisiones”.

“Quienes trabajan por la justicia y son una organización pequeña, por si solos tienen poco impacto, pero trabajando juntos y encontrando estrategias es mucho más sólido. Eso es lo que me intriga de cómo podemos hacerlo”.

Después del foro, Sweed consideró que las personas que mantienen el poder atenderán los asuntos de odio racial que competen a todos los grupos étnicos, “Y tenemos que ganar su atención porque hablamos del poder que está en la gente; ellos no nos conocen y, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, sitios web o YouTube haremos una lista grande para presionarlos mediante el desarrollo de estrategias técnicas y grandes listas de correos”.

‘Quiero mi tarjeta verde’

En representación del grupo “I want my Green Card”, Gloria Saucedo, expresó que los inmigrantes de cualquier nacionalidad continúan sufriendo por los delitos de odio y discriminación racial por el color de su piel.

“Para ellos es muy difícil la vida en Estados Unidos”, dijo a los panelistas. “Hay una gran separación de familias en Estados Unidos; el único pecado que han cometido los inmigrantes es no tener documentos legales porque no tienen una tarjeta verde, y tenemos que arreglar eso como sociedad en este país”.

La activista en favor de los derechos de los inmigrantes afirmó que las personas “a veces tenemos miedo a lo desconocido en cuanto a las relaciones humanas o personas que son de otra religión o cultura distinta a la nuestra, y eso nos hace ser racistas y cometer delitos de odio”.

“Esas falsas percepciones que tenemos de los demás nos hacen daño a quien es acusado de ser racista, como al que recibe los insultos. Deberíamos ver que todos tenemos en común, que somos gente de fe, de familia y deberíamos tener un corazón abierto para aceptar al filipino, judío, musulmán o budista”, añadió.

“Y, ¿cómo lo vamos a lograr?”, preguntó. “Con la educación, concientizando a nuestros hijos desde pequeños para que aprendan a conocer la riqueza de la convivencia humana, lo que nos une como seres humanos, más que lo que nos divide”.

Aumentan los delitos de odio

En 2022 los crímenes de odio se dispararon en un 65% más que en 2021.

La fiscalía de la ciudad ha procesado 23 casos de delitos de odio en los últimos tres años, incluido uno donde Cameron James prendió fuego cerca de un restaurante en Crest Café, el 24 de julio de 2021.

Cameron, quien dijo que era alemán, lanzo insultos contra clientes y trabajadores del café, que enarbolaba banderas del orgullo LGBTQ, dibujó una esvástica nazi en una ventana y admitió ser un racista de origen alemán. Se declaró culpable de un delito menor de agresión, una acusación de haber cometido un crimen de odio e interferir en un negocio. Le fue negada la libertad condicional y fue condenado a 273 días de cárcel.

En otro caso, en abril de 2022, la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, presentó un cargo de intento de asesinato en contra de un joven de 16 años que apuñaleó a una adolescente afroamericana por la espalda, y otro cargo por asalto con arma mortal. Ambos cargos conllevan alegaciones especiales de delitos de odio.

“Ha habido un aumento en las incidencias de odio y hay preocupaciones sobre delitos de odio en muchas partes de los Estados Unidos”, dijo Tazheen Nizam, directora ejecutiva del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), en San Diego, una organización que fue fundada en 1994, en respuesta a la creciente discriminación e islamofobia en la nación.

Nizam preguntó a todos los asistentes del foro, sobre las cosas que están viendo en su área de trabajo con la comunidad y las preocupaciones que tienen, así como las soluciones que avizoran para resolver los problemas y el apoyo que necesitan y la manera de respaldarse unos a otros.

“No entendemos los problemas y las experiencias que experimentan las diferentes comunidades o personas, pero nuestra experiencia como inmigrantes podría ser diferente en la aportación de soluciones”, dijo Tazheen.

Su compañero, Mohammad Rahimi, coordinador de extensión y programas en CAIR, dijo a La Opinión que su comunidad en San Diego y en diversas partes de los Estados Unidos ha continuado el sufrimiento, por parte del público, de la “Islamofobia”, la idea de que los musulmanes son un grupo de gente violenta.

“Eso no es verdad”, indicó. “Al hacer comentarios negativos sobre los musulmanes y presentarlos así, eso no debería suceder en ninguna parte. Nosotros condenamos todo tipo de violencia, prejuicio, discriminación y todo tipo de conductas o acciones negativas, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial”.