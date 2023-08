San Diego Padres: Ethan Salas es promovido a la categoría Doble A con tan solo 17 años de edad

Los San Diego Padres informaron que el prospecto Ethan Salas fue promovido a la categoría Doble A del equipo. Este es el segundo ascenso que recibe el joven pelotero esta temporada en las Ligas Menores.

El prospecto venezolano fue firmado el pasado 15 de enero por un monto de $6.5 millones de dólares, convirtiéndose en el bono de firma internacional más alto. Por eso fue puedo en la categoría Clase A del equipo en los Estados Unidos. A 17-year-old at Double-A?



The #Padres are promoting MLB's No. 5 overall prospect Ethan Salas to San Antonio, per multiple reports.



Here's what makes this teenager so good: https://t.co/hL34YNddve pic.twitter.com/CLni41eiTz — MLB Pipeline (@MLBPipeline) August 20, 2023

En el equipo Lake Elsinore Storm, filial Clase A, vio acción en un total de 48 juegos, bateó para .267 de promedio, conectó 9 cuadrangulares, 2 triples, 11 dobles, impulsó 35 carreras,.487 SLG y .837 OPS.

Esto le valió para ser galardonado en varias oportunidades con el premio Jugador de la Semana y el Jugador del Mes en una oportunidad. Tras este excepcional, el equipo de los Padres decidieron promoverlo a la sucursal Clase A+, Wayne TinCaps.

En esta filial solo vio acción en 9 juegos en los cuales dejó .200 AVG, 7 hits, 1 doble, 3 carreras remolcadas, .229 de SLG y .472 OPS.

Source: Padres promote catcher Ethan Salas (17 old years) to AA.



Fuente: Padres está promoviendo al catcher venezolano de 17 años de edad, Ethan Salas, a doble A.

Firmado este mismo año por $5,6 millones. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) August 20, 2023

En el transcurso de esos juegos, MLB hizo una evaluación de todos los prospectos que están en las diferentes granjas de los equipos y colocaron a Ethan Salas como el quinto mejor prospecto de las Grandes Ligas con tan solo 16 años de edad. Con eso el venezolano fue puesto como el mejor novato de los Padres de San Diego.

La escuadra de los religiosos no se ha caracterizado por ser un equipo que saque muchos prospectos, pero proyectan que Salas puede llegar al equipo grande dentro de tres temporadas.

Habrá que esperar que plan tiene la organización de los Padres con el joven jugador, pero será muy interesante ver que puede conseguir siendo tan joven en la categoría Doble A, en la cual por lo general se encuentran peloteros que ya han estado en las Grandes ligas o no les falta casi nada de desarrollo para ser llamados a la Gran Carpa.

Otra de las cosas que hace interesante a este jugador es que con la edad de 16 años ya jugó en la Liga Béisbol Profesional Venezolano y tuvo la oportunidad de ver acción en dos encuentros.

