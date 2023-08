Mikey García cree que Terence Crawford tiene oportunidad de vencer a Canelo Álvarez: “No está en su mejor momento”

Mikey García, excampeón mundial de cuatro divisiones, cree que Terence Crawford tiene oportunidad de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una posible pelea en 168 libras porque enfrentaría al mexicano cuando ya no está en su mejor momento.

En una entrevista con ES News, García explicó que Crawford tiene la habilidad a pesar de su baja estatura, por lo que predice que no será una pelea fácil para Canelo Álvarez que, en su opinión, no se ha visto bien últimamente debido a las lesiones.

“¿Crawford contra Canelo? He visto a Crawford pelear de forma muy efectiva. No será una pelea fácil para Canelo. Crawford es técnicamente el peleador más chico, pero tiene la habilidad. (Crawford) estaría tomando al Canelo cuando ya no está en su mejor momento”, dijo.

Canelo Álvarez enfrentará a Jermell Charlo en Las Vegas y de ganar Terence Crawford podría ser el siguiente. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Hace un par de años, Canelo estaba dominando y noqueando a todos. Pero últimamente, parece haberse deteriorado un poco con algunas lesiones, pero con lesiones o sin lesiones, hay que juzgarlo por lo que se vio en la pelea. Si él está un poco lesionado, no tan bien preparado por una lesión, o cualquiera que sea el caso, eso le da a Crawford una mejor oportunidad”, agregó.

Para esta pelea Terence Crawford tendría que subir tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo en desventaja ante el mexicano porque podría volverse lento y tampoco le favorece el tamaño. Además, la edad también es algo que tiene en contra porque está próximo a cumplir 36 años, pero Mikey García piensa que puede quedarse un poco más.

“Todavía está muy saludable y está en la cima de su juego en este momento. Todavía puede quedarse un poco más”, afirmó.

Aunque al principio Crawford no le agradaba la idea del duelo con Canelo Álvarez, ahora ha cambiado de opinión y cree que sería la pelea más grande la historia del boxeo. Al mexicano, en cambio, descartó la idea de enfrentar al estadounidense en 168 libras o en un peso intermedio porque nadie le daría crédito por eso.

Terence Crawford es campeón indiscutido de peso welter y el mejor libra por libra. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Es un gran peleador, merece estar entre los dos primeros… (pero) no puedo bajar más. Como él dijo cuando le preguntan por Gervonta Davis, a mí me pasa lo mismo. Todo el mundo va a decir: ‘Es demasiado pequeño’. Nadie me va a dar crédito por eso”, dijo a The Daily Mail.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Mikey García elige a su favorito entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo: “No será una pelea fácil”

· Eddy Reynoso señala el próximo objetivo de Canelo Álvarez después de su pelea con Jermell Charlo

· Canelo Álvarez descarta la posibilidad de enfrentar a Terence Crawford en peso intermedio