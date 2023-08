Olga Carmona deja un sentido mensaje tras conocer la muerte de su padre: “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezara el partido”

Olga Carmona, campeona del mundo con la selección española como mejor jugadora y goleadora de la final del torneo contra Inglaterra (1-0), expresó esta madrugada que “sin saberlo” tenía su “estrella antes de que empezase el partido”, tras el fallecimiento de su padre que conoció al término del encuentro, y aseguró que le ha “dado la fuerza para conseguir algo único”.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, publicó la futbolista en un mensaje en sus redes sociales.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Esta noche, la Real Federación Española de Fútbol informó del fallecimiento del padre de Olga Carmona. “La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos Olga, eres historia del fútbol español”, afirmó la entidad.

Este lunes la futbolista volvió a escribir en redes sociales agradeciendo todo el cariño y los mensajes de apoyo tras conocer la noticia en uno de los “mejores y peores” días de su vida.

“No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”, expresó al goleadora de la final

El gol con una dedicatoria especial

Olga Carmona desconocía que su padre había fallecido durante la final que disputó ante Inglaterra, pero el gol que anotó en la final del Mundial Femenino se la dedicó a una persona especial.

“Primero que todo, quiero decirles que esta victoria va para la madre de una de mis mejores amigas, que ha fallecido recientemente. He celebrado el gol con su camiseta. Desde aquí se lo dedicó a toda su familia y con todo el amor“, expresó la también capitana de La Furia Roja.

Olga no sólo metió el tanto que le dio la Copa del Mundo a España sobre Inglaterra este domingo, sino que también anotó el de la victoria en la semifinal contra Suecia, por lo que en algunos medios españoles se refieren a ella como “la jugadora de los goles importantes”, sin menospreciar a sus compañeras, ya que entre todas marcaron 18 goles en 7 juegos, siendo el combinado más goleador del certamen.

