Tragedia en medio de la gloria: Olga Carmona se entera del fallecimiento de su padre tras su brillante actuación en la final del Mundial Femenil

Como si de una ironía se tratase, Olga Carmona dedicó su gol en la final ante Inglaterra a la madre fallecida de una amiga. Tras ser la heroína de la final que dio a España su primer Mundial Femenil, la jugadora del Real Madrid se enteró del fallecimiento de su padre.

De la alegría a la tristeza. Ascenso y caída. Ese contraste tuvo que experimentar la sevillana horas después del encuentro en el Accor Stadium y en medio de las celebraciones. La noticia se conoció gracias a una comunicación oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, indicaron en un pequeño escrito a través de X (anteriormente Twitter).

Olga Carmona celebra después de marcar el primer gol de España durante el partido de fútbol final de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 entre España e Inglaterra. Foto: SAEED KHAN/AFP vía Getty Images.

Al minuto 29′ de la final de la Copa del Mundo disputada en Australia y Nueva Zelanda, Carmona sería tocada por la varita y anotaría un gol que a la postre llevaría a España a lo más alto del cielo de Sídney.

La capitana incursionó al área grande por el sector izquierdo y logró un remate cruzado de pierna zurda para batir a la guardameta Mary Earps. Carmona se erigió como una figura de goles importantes durante el Mundial, como en la semifinal ante Suecia, cuando selló la clasificación gracias a su talento.

Lo curioso después del tanto fue que en su celebración mostró un mensaje que decía “Merchi” al interior de su playera, dedicando un mensaje a la madre fallecida de una amiga. Situación que posteriormente explicaría.

Olga Carmona celebra después de marcar el primer gol de España con mensaje de dedicatoria en la camiseta. Foto: SAEED KHAN/AFP vía Getty Images.

“Primero que todo, quiero decirles que esta victoria va para la madre de una de mis mejores amigas, que ha fallecido recientemente. He celebrado el gol con su camiseta. Desde aquí se lo dedicó a toda su familia y con todo el amor”, expresó sin saber que horas después el luto también la embargaría.

Tras conocer la noticia, la figura del Real Madrid Femenil tomó junto a sus compañeras un avión desde Oceanía hasta España. A través de sus redes sociales, Olga dejó un sentido mensaje de despedida a su padre.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió en su perfil de X.

Olga fue una de las piezas claves del histórico triunfo español, catalogada por medios ibéricos como “la jugadora de los goles importantes”. A sus 23 años, porta el gafete de capitana de la selección de su país y, a nivel de clubes, es parte de uno de los equipos más relevantes del mundo: el Real Madrid, solo seis años después de su debut a los 17 con el Sevilla.

